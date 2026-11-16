O chef Beto Pimentel e Antônio Santos Batista foram absolvidos nesta segunda-feira, 16, durante julgamento pela morte do adolescente Guilherme dos Santos Pereira, ocorrida em 2017, no pomar do Restaurante Paraíso Tropical, no bairro do Cabula, em Salvador.



O Conselho de Sentença decidiu que os dois acusados não foram autores nem participaram do crime. O responsável pelo disparo, Fabilson do Nascimento Silva, já havia sido condenado a 12 anos, 10 meses e 15 dias de prisão, em 2021.

A sessão aconteceu no Fórum Ruy Barbosa, sob a presidência da juíza Diva Monteiro de Castro, do 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador.



Luiz Gilberto de Andrade Pimentel, conhecido como chef Beto Pimentel, respondia por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e posse irregular de arma de fogo. Já Antônio Santos Batista era acusado de ocultação de cadáver.





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Durante o julgamento, foram ouvidas três testemunhas de acusação e uma de defesa, além do depoimento de Beto Pimentel. Após a votação dos sete jurados, o Conselho de Sentença não reconheceu a autoria nem a participação dos réus. Com isso, a denúncia foi considerada improcedente e os dois foram absolvidos. A sentença foi anunciada pela juíza em plenário.

Relembre o caso

De acordo com a denúncia do Ministério Público, Guilherme entrou na área do pomar do Restaurante Paraíso Tropical para colher frutas quando foi atingido na cabeça por um disparo de arma de fogo. O tiro teria sido efetuado por Fabilson do Nascimento Silva, que, segundo a acusação, agiu por determinação de Luiz Gilberto de Andrade Pimentel.

Ainda conforme a denúncia, os envolvidos teriam deixado de prestar socorro ao adolescente e removido o corpo para uma área isolada às margens da Avenida Luís Eduardo Magalhães, com o objetivo de ocultar o cadáver.

Fabilson do Nascimento Silva foi julgado e condenado em 2021 a 12 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão. O julgamento desta segunda-feira encerrou a análise das acusações contra Beto Pimentel e Antônio Santos Batista.