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Feira de Santana terá a segurança reforçada durante os dias da Micareta, maior Carnaval fora de época da Bahia. Entre os dias 19 e 22 de novembro, pontos de grande circulação do município, além dos circuitos oficiais da festa, terão monitoramento ampliado da Polícia Civil.

O planejamento inclui bairros como Serraria Brasil, Capuchinhos, Santa Mônica, Centro, Ponto Central e Brasília. Terminais, pontos de embarque e desembarque, vias de acesso e áreas de dispersão dos circuitos também estão entre os locais que receberão atenção das equipes.

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De acordo com a Polícia Civil da Bahia, as ações serão orientadas pelo fluxo de pessoas, pelo histórico de ocorrências e pelas características de cada região. O efetivo poderá ser redistribuído ao longo dos dias de festa, conforme a identificação de pontos prioritários.

Investigação nas demais unidades policiais de Feira de Santana e região continuarão normalmente - Foto: Divulgação | SSP-BA

As diligências poderão ocorrer de forma integrada com outros órgãos de segurança, como a Polícia Militar da Bahia (PMBA), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Guarda Municipal de Feira de Santana.

Mesmo durante a operação especial da Micareta, o atendimento às ocorrências e as atividades de investigação nas demais unidades policiais de Feira de Santana e região continuarão normalmente.