SAFs baianas mudam razão social e aumentam rumores de parceria

O futebol baiano pode ter uma nova movimentação nos bastidores para a temporada de 2027. As empresas responsáveis pelas SAFs do Barcelona de Ilhéus e do Feira FC passaram por mudanças na razão social e agora estão registradas no mesmo endereço, em Feira de Santana. As alterações aumentam os rumores sobre uma possível parceria entre os clubes.

As informações foram divulgadas inicialmente pelo jornalista Thiago Tolentino e confirmadas pelo portal A TARDE, por meio de consulta aos comprovantes de inscrição e situação cadastral das empresas na Receita Federal, nesta sexta-feira, 13.

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O Barcelona de Ilhéus passou a constar no cadastro com a razão social Feira Forte Club S.A.F. O CNPJ 34.904.069/0001-61, anteriormente vinculado à empresa Barcelona de Ilhéus S.A.F., permanece o mesmo, assim como a data de constituição, em 17 de setembro de 2019. A situação cadastral também segue ativa.

Além da mudança de nome empresarial, a empresa viajou 378 km e transferiu sua sede de Ilhéus para Feira de Santana. O novo endereço fica na Rua Catolândia, número 123, no bairro SIM, o mesmo informado no cadastro da SAF do Feira FC.

A empresa responsável pelo Feira FC também passou por alteração na razão social e agora aparece como Sertão Futebol Clube S.A.F. O CNPJ 64.965.086/0001-70 foi mantido, assim como a situação cadastral ativa. A sociedade foi constituída em 5 de fevereiro de 2026.

Apesar de compartilharem o mesmo endereço e apresentarem novas denominações, os registros da Receita Federal identificam duas pessoas jurídicas distintas, cada uma com seu próprio CNPJ.

Possível parceria entre os clubes

As mudanças empresariais ocorrem em meio às conversas entre Barcelona de Ilhéus e Feira FC sobre uma possível parceria para a temporada de 2027. As duas equipes haviam iniciado as tratativas para uma união de projetos em meados de agosto, com o objetivo de viabilizar a participação do clube feirense na Série A do Campeonato Baiano.

O Feira FC não conseguiu o acesso à elite estadual dentro de campo, após perder na semifinal da Série B do Campeonato Baiano para o Fluminense de Feira, que se consagrou campeão da edição deste ano. Já o Barcelona de Ilhéus garantiu a permanência na primeira divisão após terminar o Baianão de 2026 na sétima colocação.

Situação para Série A do estadual

O Campeonato Baiano de 2027 tem início previsto para 9 de janeiro. Durante o Conselho Técnico, realizado pela Federação Bahiana de Futebol (FBF) no dia 21 de outubro, o Barcelona de Ilhéus foi apresentado entre os dez participantes da próxima edição do estadual.

Com isso, uma eventual parceria pode abrir caminho para que o projeto do Feira FC esteja presente na elite do futebol baiano por meio da vaga esportiva conquistada pelo Onça-pintada.

No entanto, ainda não há confirmação oficial sobre o formato da união, a utilização das denominações ou como será organizada a participação das equipes na competição.

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