Thiago Galhardo se despede do Feira FC após frustração na Bahia

O Feira FC não conseguiu o acesso à elite do futebol baiano, e o atacante Thiago Galhardo, rosto central dos primeiros cinco meses de projeto, se despediu oficialmente do clube nesta quarta-feira, 22.

O Alviverde perdeu por 2 a 0 para o Fluminense de Feira, pelo jogo de volta da semifinal da Série B do Baianão, e deu adeus ao sonho de disputar a Primeira Divisão do estadual em 2027.

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"Tudo tem início, meio e fim, infelizmente. Dia nove de fevereiro começou o projeto. Infelizmente não conseguimos o nosso objetivo, mas deixamos o nosso legado. Primeiro gol do Feira foi ali: passe de Rogerinho e gol do Galhardo. Primeira vitória? 3 a 0. Até o ano que vem, o artilheiro do clube será eu, e maior assistente também", disse o atacante em vídeo publicado em seus stories do Instagram.

Galhardo foi o rosto central do projeto

Thiago Galhardo foi o principal reforço do Feira FC, clube fundado oficialmente nesta temporada que surgiu com uma proposta com forte presença nas redes sociais, e com altas expectativas criadas pelo investimento feito.

Idealizadores do projeto apostaram em jogadores com maior visibilidade, como o próprio Thiago Galhardo, além do influenciador Lucaneta. Dentro de campo, o time terminou a 1ª fase na 4ª colocação, com 19 pontos, seis vitórias, um empate e duas derrotas.

"Obrigado Feira, Neto, Bruno, Luisinho, todos os atletas, direção, comissão e funcionário. Obrigado por tudo, me desculpe por qualquer coisa. Espero ver esse clube gigante em uma Série A de Brasileiro. Para vocês é só uma pausa para voltar mais forte o ano que vem. Agora é hora de curtir as férias e desfrutar com a família", concluiu Thiago Galhardo em vídeo de despedida.

Anunciado no dia 28 de fevereiro, o jogador disputou dez jogos, fez sete gols, duas assistências, e foi o artilheiro da equipe na Série B do Baianão. Apesar de garantir que o Feira FC seria o seu último clube na carreira, o atacante não revelou os próximos passos depois da trajetória na Bahia.