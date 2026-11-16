O deputado federal Leo Prates (Republicanos) descartou a possibilidade de concorrer ao cargo de vice-prefeito de Salvador nas eleições municipais de 2028. Em declaração nesta segunda-feira, 16, o parlamentar afirmou ser irredutível na decisão e reforçou que, caso entre na disputa pelo Executivo soteropolitano, será exclusivamente como candidato a prefeito.

Durante a entrevista, Prates também estabeleceu um prazo para definir seu futuro político e afastou qualquer hipótese de deixar o Republicanos para viabilizar o projeto eleitoral.

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“Minha aliança é com o povo de Salvador. Minha ligação é com o povo de Salvador. Eu sempre fiz parte desse grupo. Nessa eleição não discuto a possibilidade de ser vice. Não posso ser convencido. Não discuto nenhuma possibilidade. Não tomarei nenhuma decisão até dezembro de 2027. Não tomei nenhuma decisão agora, como eu disse a vocês”, disse em entrevista à Rádio Sociedade.

Composição com ACM Neto

A declaração seria um fim na possibilidade de Leo Prates ser vice em uma eventual chapa com o ex-candidato a governador e ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil). O deputado federal foi secretário de Saúde da gestão de Neto durante a pandemia da Covid-19. Na entrevista desta segunda, o deputado criticou a “antecipação” da eleição municipal.

“Vou seguir a minha trilha, o meu caminho, o meu debate conversando com as pessoas. Acho que antecipar o debate é um desrespeito à cidade e um desrespeito ao prefeito. Eu não farei isso. Respeito muito a história do prefeito, respeito muito ACM Neto. Eu vou seguir a minha trilha, o meu caminho, o meu debate, e em dezembro de 2027 eu tomo a minha decisão se serei ou não candidato”, comentou.

Secretaria no tabuleiro

Em reportagem publicada na última quarta-feira, 11, o portal A TARDE mostrou que Leo Prates estaria disposto a voltar ao primeiro escalão da Prefeitura de Salvador na próxima reforma administrativa do prefeito Bruno Reis (União Brasil), prevista para o biênio 2027–2028.

Embora tenha o nome cotado nos bastidores para assumir a Secretaria de Educação, Prates só aceitaria o convite para retornar à administração municipal, independente da pasta, se o grupo político ao qual pertence assumisse o compromisso de apoiá-lo como sucessor de Bruno Reis na disputa pelo Executivo municipal em 2028.

Interlocutores ouvidos por A TARDE afirmam que esse foi um compromisso feito pelo grupo com Prates em 2024. A condição, no entanto, esbarra nos planos do próprio prefeito.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, Bruno Reis também gostaria de ver a amiga de longa data e vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos (União Brasil), como sucessora.

A disputa em torno de quem terá o apoio do grupo em 2028 seria, neste momento, um dos principais entraves para o avanço das conversas sobre o retorno de Prates ao secretariado.