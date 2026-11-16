Salvador pode acabar com cobrança por sacolas em supermercados e lojas

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Um novo capítulo no impasse sobre a venda e o fornecimento de sacolas no comércio de Salvador acaba de ser aberto na Câmara Municipal.

O Projeto de Lei nº 308/2026, protocolado pelo vereador Daniel Alves (PSDB), propõe proibir a comercialização e a cobrança por sacolas destinadas ao transporte de mercadorias nos estabelecimentos comerciais da capital baiana.

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Segundo o autor, a proposta busca responder às constantes reclamações dos consumidores sobre cobranças extras nos caixas.

A discussão, no entanto, não é nova e já foi alvo de disputas judiciais em Salvador.

Em 2022, a Lei Municipal nº 9.627 proibiu o uso de sacolas plásticas descartáveis na capital baiana. Com a mudança, estabelecimentos comerciais passaram a cobrar pelas opções reutilizáveis, o que gerou insatisfação entre os consumidores. A cobrança foi questionada e, após disputas judiciais, acabou mantida por decisão do STF.

Na justificativa apresentada à Câmara, Daniel Alves argumenta que a compra de mercadorias não deve gerar custos adicionais e inesperados para o consumidor na hora de transportar os produtos.

O vereador afirma que a medida pretende proporcionar “maior transparência às relações de consumo e fortalecer a proteção dos clientes no comércio local”.

O vereador Daniel Alves - Foto: Divulgação/CMS

O que estabelece o projeto de lei?

Pelo texto da proposta, fica proibida qualquer modalidade de cobrança direta ou indireta pelo fornecimento de embalagens destinadas ao transporte das compras.

A restrição abrange os seguintes estabelecimentos:

Supermercados e hipermercados;

Mercados e minimercados;

Atacadistas com venda no varejo;

Lojas de departamentos e estabelecimentos congêneres.

A proibição inclui embalagens feitas de plástico reciclável, biodegradável, reutilizável, papel ou qualquer outro material destinado especificamente ao transporte das compras.

Projeto quer proibir cobrança por sacolas em supermercados - Foto: Denisse Salazar/ Ag. A TARDE

Segundo o projeto, os comerciantes poderão oferecer alternativas gratuitas para o transporte das mercadorias, desde que sejam respeitadas as normas ambientais e sanitárias vigentes.

Exceções e prazo de adaptação

Para não comprometer a higiene e a segurança de determinados produtos, a proposta estabelece três exceções à proibição de cobrança:

Embalagens primárias: saquinhos utilizados diretamente no acondicionamento e na conservação de alimentos, como carnes, frutas e verduras.

saquinhos utilizados diretamente no acondicionamento e na conservação de alimentos, como carnes, frutas e verduras. Embalagens especiais: destinadas à proteção ou ao transporte seguro de produtos específicos.

destinadas à proteção ou ao transporte seguro de produtos específicos. Sacolas reutilizáveis (ecobags) avulsas: comercializadas como produtos independentes, desde que não sejam impostas como condição obrigatória para o consumidor levar as mercadorias.

Tramitação

O projeto de lei está em análise nas comissões temáticas da Câmara Municipal de Salvador. Após essa etapa, deverá ser apreciado e votado em plenário pelos vereadores.

Caso seja aprovado pela Câmara e sancionado pelo prefeito, o texto entrará em vigor 90 dias após a publicação.