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A ex-primeira-damaMichelle Bolsonaro (PL-DF), senadora a partir de fevereiro de 2027, usou as redes sociais para anunciar uma 'pausa' de descanso de dez dias.

Michelle, que não deu detalhes sobre o que será feito nos próximos dias, usou os stories do Instagram para afirmar que a decisão teve apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seu esposo, hoje preso em regime domiciliar.

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Depois de quatro anos intensos, fui agraciada com dez dias de descanso Michelle Bolsonaro

Ainda de acordo com Michelle Bolsonaro, a 'pausa' terá como objetivo se preparar para um "ano desafiador", se referindo ao início do mandato como senadora pelo Distrito Federal.

"Poso adiantar que, com o aval e o incentivo do meu marido e das minhas filhas, aceitei descansar por alguns dias para me preparar para o ano desafiador que virá pela frente. As eleições acabaram, e a vida continua", escreveu a ex-primeira-dama.

Quando Michelle Bolsonaro assume o Senado?

Eleita com mais de 938 mil votos para o Senado, Michelle Bolsonaro assumirá o mandato a partir de fevereiro de 2027, quando começa a próxima legislatura da Casa.

A esposa de Jair Bolsonaro se tornou pioneira ao ser, até o momento, a única ex-primeira-dama presidencial a ser eleita para um mandato político na história do Brasil.

Como o mandato de senador é de oito anos, diferente dos demais cargos legislativos e executivos, Michelle estará na Casa Alta até janeiro de 2035.