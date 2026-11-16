Lula volta ao Brasil para definir quem fica e quem sai do governo

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Após realizar a primeira viagem internacional desde a reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) volta ao Brasil nesta segunda-feira, 16, e deve retomar as articulações para a formação do novo governo.

Entre as prioridades estão as negociações com partidos aliados e integrantes do próprio PT para definir quem ocupará os ministérios a partir de 2027.

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Lula deve chegar a Brasília entre a noite desta segunda-feira e a madrugada de terça-feira, 17.

Madri, na Espanha, foi a última parada da viagem internacional. Antes, o presidente cumpriu agendas nas Filipinas, durante a cúpula da Asean, e na Turquia, onde participou do início da COP31.

Composição dos ministérios no “Lula 4” é prioridade

Com o objetivo de anunciar alguns nomes do novo governo no início de dezembro, Lula deve intensificar, nesta semana, as conversas sobre a composição da Esplanada dos Ministérios.

Além de escolher novos integrantes, o petista terá de decidir quais ministros da atual equipe permanecerão nos cargos. As negociações envolvem tanto as diferentes correntes do PT quanto partidos do Centrão.

Entre os ministros que têm possibilidade de continuar no governo estão Alexandre Padilha, da Saúde, e Bruno Moretti, do Planejamento, também é cotado para permanecer no cargo.

A área econômica deve receber atenção especial nesse processo.

Além de definir a continuidade de integrantes da equipe atual, Lula enfrenta a pressão do mercado financeiro pela indicação de quem comandará o Ministério da Fazenda a partir de 2027.

A expectativa é que os nomes para as pastas econômicas sejam anunciados primeiro.

Negociações dentro do PT e com o Centrão

Na composição do novo governo, Lula também precisará conciliar os interesses das diferentes correntes do PT.

Uma das possibilidades em discussão é acomodar aliados que não conquistaram mandato nas eleições deste ano em cargos estratégicos da Esplanada.

Para isso, porém, o presidente terá de negociar com os diferentes grupos que compõem o partido e atender às suas demandas.

Além das disputas internas, Lula deverá retomar as conversas com partidos do Centrão, entre eles PP, Republicanos, MDB e PSD.

As negociações envolvem a distribuição de ministérios e a expectativa de apoio dessas siglas às propostas do governo no Congresso Nacional.

Ministério da Segurança Pública

Outra pauta que deve avançar com o retorno de Lula é a criação do Ministério da Segurança Pública.

O presidente já anunciou que pretende instituir a nova pasta após a promulgação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública pelo Congresso Nacional.

A escolha do futuro ministro também está em discussão no Palácio do Planalto.

Entre os nomes cotados para comandar o ministério está o do atual secretário de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o delegado Marcelo Werner.