Lula planeja anunciar primeiros ministros até início de dezembro

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende anunciar, até a primeira semana de dezembro, os primeiros integrantes da equipe ministerial de seu quarto mandato. As articulações estão concentradas nos comandos da Fazenda, do Planejamento, da Educação e do Desenvolvimento Social, considerados estratégicos para o início da nova gestão, em janeiro de 2027.

Segundo informações do jornal Correio Braziliense, a intenção do petista é definir inicialmente os nomes responsáveis pelas principais áreas econômicas e sociais antes de avançar nas negociações por cargos com os partidos do Centrão.

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A escolha dos ministros também será utilizada como sinalização sobre o perfil político e administrativo do próximo governo, especialmente em relação à condução da política econômica, ao controle das contas públicas e à capacidade de articulação com o Congresso Nacional.

Quatro nomes disputam o Ministério da Fazenda

A definição do futuro ministro da Fazenda é considerada uma das decisões mais delicadas para Lula, diante das expectativas do mercado financeiro e dos desafios fiscais previstos para 2027.

Entre os nomes avaliados estão o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), o ex-ministro Fernando Haddad (PT) e o atual titular da pasta, Dario Durigan.

Fonteles ganhou espaço nas articulações após participar ativamente da campanha que garantiu a vitória de Lula sobre Flávio Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais de outubro.

Alckmin, por sua vez, é considerado uma alternativa para transmitir estabilidade ao mercado financeiro. A possibilidade discutida nos bastidores prevê que o vice-presidente acumule o comando da Fazenda.

Já Haddad, derrotado na disputa pelo Governo de São Paulo, poderia retornar ao ministério como forma de assegurar a continuidade da política econômica adotada no terceiro mandato de Lula.

Outra hipótese é a permanência de Dario Durigan, que assumiu o comando da Fazenda após a saída de Haddad e participou da formulação das medidas econômicas do governo quando ocupava a secretaria-executiva da pasta.

Planejamento tem três nomes cotados

O Ministério do Planejamento também está entre as prioridades do presidente para a formação da nova equipe. Uma das possibilidades é a manutenção de Bruno Moretti, que apresentou ao Congresso Nacional, na última semana, o plano de ajuste fiscal elaborado pelo governo.

Também aparecem nas discussões Miriam Belchior, que comandou a pasta durante o primeiro governo de Dilma Rousseff (PT), e Aloizio Mercadante, atual presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A intenção do Palácio do Planalto é formar uma equipe econômica alinhada às prioridades de Lula, com interlocução direta com a Presidência e capacidade de coordenar decisões relacionadas ao orçamento, aos investimentos e ao equilíbrio fiscal.

Gleisi e Tebet são cotadas para Desenvolvimento Social

Na área social, duas integrantes do atual governo aparecem entre as possíveis escolhidas para comandar o Ministério do Desenvolvimento Social.

A ministra Gleisi Hoffmann (PT) e a ex-ministra do Planejamento Simone Tebet (MDB), derrotadas nas disputas ao Senado pelo Paraná e por São Paulo, respectivamente, são consideradas alternativas para a pasta responsável por programas de transferência de renda e políticas de combate à pobreza.

A eventual indicação de uma das duas também permitiria acomodar integrantes da atual gestão que não conquistaram mandatos nas eleições de outubro.

Na Saúde, a permanência de Alexandre Padilha (PT) é considerada praticamente definida, o que facilita as articulações para os demais ministérios.

Educação segue indefinida

O comando do Ministério da Educação permanece entre as principais indefinições do futuro governo. Três nomes ligados à política do Ceará aparecem nas conversas: Izolda Cela, Cid Gomes e Luizianne Lins.

A escolha envolve tanto a experiência administrativa dos possíveis indicados quanto a distribuição de espaços políticos entre aliados do presidente.

Segundo o Correio Braziliense, Lula pretende avaliar as alternativas antes de anunciar o primeiro grupo de ministros, evitando que as disputas partidárias atrasem a montagem da equipe considerada essencial para o início do mandato.

Centrão quer ministérios estratégicos no novo governo

Enquanto define os principais nomes das áreas econômica e social, Lula mantém em espera as negociações com MDB, PSD, União Brasil, PP e Republicanos.

A distribuição de cargos entre essas legendas deverá ocorrer em uma segunda etapa, mediante compromissos de apoio às propostas do Executivo no Congresso Nacional.

O presidente pretende conversar com Gilberto Kassab, dirigente nacional do PSD, e Marcos Pereira, presidente do Republicanos, para discutir a participação das siglas no governo.

O PSD busca preservar o comando do Ministério da Agricultura e ampliar sua presença em áreas relacionadas à infraestrutura.

Kassab tem destacado que o partido adotou posição de neutralidade no segundo turno presidencial, liberando os diretórios estaduais para definir seus apoios. A decisão ocorreu apesar do posicionamento favorável a Flávio Bolsonaro manifestado por Ronaldo Caiado, candidato presidencial da legenda no primeiro turno.

Já o Republicanos pretende ampliar sua participação na Esplanada. O partido, que comandava o Ministério dos Portos e Aeroportos, chegou a ser mencionado como possível ocupante da pasta de Relações Institucionais.

A hipótese, entretanto, enfrenta resistência dentro do PT, que pretende manter o controle dos cargos responsáveis pela articulação política cotidiana do Palácio do Planalto.