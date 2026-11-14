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ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Eleito pela oposição, deputado sinaliza apoio a Jerônimo Rodrigues

Deputado eleito pelo Republicanos participou de agenda com o governador neste sábado

Brenda Roberta
Por
| Atualizada em
Deputado estadual eleito Thiago Gilleno aparece ao lado do governador Jerônimo Rodrigues durante agenda em Caldeirão Grande, neste sábado, 14.
Deputado estadual eleito Thiago Gilleno aparece ao lado do governador Jerônimo Rodrigues durante agenda em Caldeirão Grande, neste sábado, 14. - Foto: Reprodução
Eleições 2026

O deputado estadual eleito Thiago Gilleno (Republicanos) sinalizou uma aproximação com o grupo político do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e indicou que pretende apoiar candidaturas governistas nas eleições municipais de 2028.

Durante agenda ao lado do petista neste sábado, 14, em Caldeirão Grande, o parlamentar chamou Jerônimo de “nosso governador”, elogiou a gestão estadual e afirmou que pretende participar da mudança no cenário político do município.

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“Queria saudar e parabenizar a vitória do nosso governador Jerônimo Rodrigues. É muito trabalho, é muita obra e não é à toa que foi vitorioso nas eleições com mais de um milhão de votos de frente”, declarou Gilleno.

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Na mesma ocasião, o deputado eleito também fez referência à disputa pela prefeitura de Caldeirão Grande em 2028.

O parlamentar afirmou que pretende se unir a lideranças que fazem oposição ao atual prefeito Pedro Henrique (PP), aliado do grupo político de ACM Neto.

“Temos aqui lutadores e batalhadores e, em 2028, mudaremos o rumo da cidade de Caldeirão Grande”, disse.

Republicanos já advertiu deputado sobre apoio a Jerônimo

A declaração ocorre em meio a uma possível mudança de posicionamento político de Gilleno, que foi eleito pelo Republicanos, partido que integra a oposição ao governo estadual.

A direção da legenda já manifestou resistência a uma eventual adesão de seus integrantes à base de Jerônimo.

Em entrevista recente à rádio CBN, o presidente municipal do Republicanos em Salvador, vereador Luiz Carlos, afirmou que o deputado poderá enfrentar consequências internas caso decida apoiar o governador.

“Como ele é integrante do partido, se ele fizer isso, ele está quebrando aquilo que o partido determinou. Toda decisão tem uma consequência”, afirmou Luiz Carlos.

De aliado de Coronel a possível integrante da base governista

A trajetória recente de Gilleno ajuda a contextualizar a movimentação. Afilhado político do senador Ângelo Coronel, ele deixou o PSD e se filiou ao Republicanos antes das eleições, acompanhando a mudança de posicionamento do senador para a oposição.

Após o resultado eleitoral, com as derrotas de Coronel e ACM Neto, Gilleno passou a admitir publicamente a possibilidade de integrar a base governista na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Veja vídeo do encontro

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deputado estadual Jerônimo Rodrigues

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