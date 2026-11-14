Eleito pela oposição, deputado sinaliza apoio a Jerônimo Rodrigues

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O deputado estadual eleito Thiago Gilleno (Republicanos) sinalizou uma aproximação com o grupo político do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e indicou que pretende apoiar candidaturas governistas nas eleições municipais de 2028.

Durante agenda ao lado do petista neste sábado, 14, em Caldeirão Grande, o parlamentar chamou Jerônimo de “nosso governador”, elogiou a gestão estadual e afirmou que pretende participar da mudança no cenário político do município.

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“Queria saudar e parabenizar a vitória do nosso governador Jerônimo Rodrigues. É muito trabalho, é muita obra e não é à toa que foi vitorioso nas eleições com mais de um milhão de votos de frente”, declarou Gilleno.

Na mesma ocasião, o deputado eleito também fez referência à disputa pela prefeitura de Caldeirão Grande em 2028.

O parlamentar afirmou que pretende se unir a lideranças que fazem oposição ao atual prefeito Pedro Henrique (PP), aliado do grupo político de ACM Neto.

“Temos aqui lutadores e batalhadores e, em 2028, mudaremos o rumo da cidade de Caldeirão Grande”, disse.

Republicanos já advertiu deputado sobre apoio a Jerônimo

A declaração ocorre em meio a uma possível mudança de posicionamento político de Gilleno, que foi eleito pelo Republicanos, partido que integra a oposição ao governo estadual.

A direção da legenda já manifestou resistência a uma eventual adesão de seus integrantes à base de Jerônimo.

Em entrevista recente à rádio CBN, o presidente municipal do Republicanos em Salvador, vereador Luiz Carlos, afirmou que o deputado poderá enfrentar consequências internas caso decida apoiar o governador.

“Como ele é integrante do partido, se ele fizer isso, ele está quebrando aquilo que o partido determinou. Toda decisão tem uma consequência”, afirmou Luiz Carlos.

De aliado de Coronel a possível integrante da base governista

A trajetória recente de Gilleno ajuda a contextualizar a movimentação. Afilhado político do senador Ângelo Coronel, ele deixou o PSD e se filiou ao Republicanos antes das eleições, acompanhando a mudança de posicionamento do senador para a oposição.

Após o resultado eleitoral, com as derrotas de Coronel e ACM Neto, Gilleno passou a admitir publicamente a possibilidade de integrar a base governista na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Veja vídeo do encontro