André Janones ataca esquerda após críticas ao ajuste fiscal de Lula

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O deputado federal André Janones (Rede-MG) provocou uma onda de críticas nas redes sociais neste sábado, 14, após atacar integrantes da esquerda que questionaram as medidas de ajuste fiscal apresentadas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O parlamentar classificou militantes como "covardes" e acusou setores do próprio campo político de priorizarem o engajamento nas redes sociais em vez do compromisso com o país.

A reação ocorreu após a aprovação, pelo Senado Federal, na quinta-feira, 12, do texto principal de uma proposta de ajuste fiscal elaborada pela equipe econômica do governo. As medidas podem ter impacto de até R$ 60 bilhões em 2027 e passaram a ser alvo de críticas de segmentos da esquerda, que apontam contradições entre a iniciativa e os compromissos assumidos por Lula durante a campanha eleitoral.

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Em publicação nas redes sociais, Janones também criticou militantes que estariam incentivando apoiadores a deixar o canal de WhatsApp "Exército do Lula", criado pelo deputado para mobilizar eleitores do petista.

"Militantes de extrema esquerda fazendo campanha pedindo para as pessoas deixarem o canal. Tudo isso porque o presidente Lula cometeu o 'crime' de se concentrar e se dedicar à agenda internacional essa semana, ao invés de responder mentiras nas redes sociais", afirmou.

O deputado acusou ainda integrantes da esquerda de utilizarem as críticas ao governo para obter visibilidade nas plataformas digitais.

"A busca pelo like e pela mitada nas redes sociais estão acima do compromisso com o país", declarou.

Janones promete enfrentar críticos do governo

O parlamentar afirmou que pretende combater o que considera informações falsas divulgadas tanto pela direita quanto por setores da esquerda.

"A defesa do mandato do presidente Lula será feita por todos aqueles que confiam na sua história, na sua capacidade, e no seu compromisso com o povo e em especial com os mais pobres", escreveu.

Em outra publicação, Janones reforçou seu apoio ao presidente e afirmou que não aceitará ataques de antigos aliados políticos.

"Aos covardes que em 18 dias após as eleições já se acham no direito de atacá-lo e fazê-lo refém de uma maneira que nem o centrão e a imprensa juntos nunca fizeram, só dois recados: 1 - Eu não tenho medo de vocês e também sei radicalizar! 2 - A história será implacável com vocês, tenham certeza disso", afirmou.

Militantes reagem e defendem direito de cobrar Lula

As declarações provocaram reações negativas entre usuários das redes sociais, inclusive de pessoas que afirmaram ter participado da campanha de reeleição de Lula.

Parte das críticas questionou a tentativa de Janones de associar a oposição às medidas fiscais a ataques contra o presidente.

"Fiz campanha pro Lula igual e pelo visto o Janones me considera um extremista que espalha fake news", escreveu um internauta.

Outra pessoa criticou a postura do deputado e afirmou que a cobrança por mudanças na política econômica não significa rompimento com o governo.

"Janones, é simplesmente um corte fiscal, a gente não pode cobrar? Não é nós contra eles, errado tá você de criar essa narrativa. É um corte fiscal nas áreas que lutamos contra isso", publicou.

Também houve manifestações em defesa do militante comunista e deputado federal eleito Jones Manoel (PSOL-PE), citado por usuários nas discussões sobre o posicionamento de setores da esquerda diante do ajuste fiscal.

"Se você se diz de esquerda e, nesse primeiro embate sobre o ajuste fiscal, prefere Janones a Jones Manoel, é porque realmente não entendeu nada da luta. Tempos sombrios!", escreveu outro usuário.

As críticas também resgataram episódios controversos da trajetória política de Janones e questionaram sua atuação nas redes sociais.

Discussão ocorre durante viagem internacional de Lula

A troca de críticas acontece enquanto Janones acompanha a primeira viagem internacional de Lula após a vitória nas eleições presidenciais de outubro.

O presidente participou da COP31, realizada na Turquia, e seguiu para as Filipinas, onde cumpre compromissos diplomáticos e comerciais.

A previsão é que Lula retorne ao Brasil na segunda-feira, 16.