“O colonialismo ficou no passado”, diz Lula em visita às Filipinas

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu o fortalecimento das relações comerciais e diplomáticas entre Brasil e Filipinas durante visita de Estado ao país asiático, neste sábado, 14. Com a voz rouca, o petista fez um breve pronunciamento no qual destacou a importância da cooperação entre as duas nações para enfrentar desafios econômicos e sociais.

“Nossos países não aceitam o subdesenvolvimento como destino”, afirmou Lula, ao defender uma aproximação baseada no diálogo, nos investimentos e na ampliação das relações comerciais.

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A viagem representa a primeira visita de Estado de um presidente brasileiro às Filipinas e ocorre no ano em que os dois países celebram oito décadas de relações diplomáticas.

“Hoje, essa visita consolida uma nova rota entre Ásia e América Latina. O colonialismo ficou no passado. Estamos construindo uma via baseada no diálogo, na cooperação, no comércio e nos investimentos”, declarou.

Semelhanças

O presidente também afirmou que, apesar da distância geográfica, Brasil e Filipinas compartilham desafios e objetivos semelhantes no cenário internacional.

Segundo Lula, o fortalecimento das relações bilaterais pode contribuir para reduzir os impactos das instabilidades econômicas e políticas globais.

“O aprofundamento dos laços bilaterais nos tornará mais resilientes às turbulências globais”, destacou.

Lula reza diante de imagem de Nossa Senhora Aparecida

Durante a passagem por Manila, capital filipina, Lula também visitou a Catedral Metropolitana da cidade, onde rezou diante de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

O presidente estava acompanhado da primeira-dama, Janja, e de integrantes da comitiva brasileira, entre eles o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante.

O grupo foi recebido pelo reitor da Catedral de Manila, monsenhor Rolando dela Cruz, e pelo monsenhor brasileiro Guilherme Sanches, integrante da Nunciatura Apostólica nas Filipinas..

Nas redes sociais, Lula comentou a visita e destacou a presença de um símbolo religioso brasileiro no país asiático.

“Foi emocionante ver um símbolo tão querido da fé e da devoção do povo brasileiro atravessar oceanos e ser acolhido com tanto carinho tão longe de nossa terra. Saímos dessa visita com o coração cheio de gratidão. Que Nossa Senhora continue abençoando nossos dois povos, aproximando nossos países e inspirando um futuro de paz, solidariedade e fraternidade”, disse o presidente.

Presidente tem agenda prevista até domingo

Lula deve permanecer em Manila até este domingo, 15, quando está prevista sua participação na cerimônia de abertura da cúpula de líderes da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean).

O presidente brasileiro tem um discurso programado para a manhã de domingo, no horário local, mas a participação dependerá de sua recuperação vocal.

Também estão previstas reuniões bilaterais com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, e com o primeiro-ministro de Singapura, Lawrence Wong.

Os encontros, entretanto, poderão sofrer alterações caso os problemas na voz do presidente persistam.