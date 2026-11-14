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POLÍTICA

Lula cancela discursos em viagem diplomática por problema de saúde

Presidente participou da 49ª Reunião de Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático

Gustavo Nascimento
Por
Lula, presidente da República
Lula, presidente da República - Foto: Ricardo Stuckert | PR
Eleições 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou dois pronunciamentos previstos para este sábado, 14, em Manila, capital das Filipinas, após apresentar um quadro de afonia. O chefe do Executivo está no país asiático para participar da 49ª Reunião de Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) e cumprir agendas bilaterais.

Um dos discursos seria realizado após uma reunião com o presidente filipino, Ferdinand Marcos Júnior. O outro estava previsto para o encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Filipinas, que reúne cerca de 200 empresários dos dois países.

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Mesmo sem fazer os pronunciamentos, Lula divulgou uma declaração à imprensa na qual destacou a aproximação comercial e diplomática entre Brasil e Filipinas. Segundo o presidente, o intercâmbio comercial entre as duas nações quase quadruplicou nos últimos 20 anos e atualmente se aproxima de US$ 3 bilhões.

Lula destaca relações comerciais e cooperação

Na declaração, o presidente ressaltou que o Brasil exporta carne bovina, suína e de frango, além de milho, para o mercado filipino. Ele também defendeu a diversificação das relações comerciais e a ampliação da compra de produtos fabricados no país asiático.

Lula ainda mencionou a cooperação entre as duas nações em temas como combate à fome, proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, governança da inteligência artificial e preservação ambiental.

Na área energética, afirmou que o Brasil pode compartilhar sua experiência em geração de energia limpa e biocombustíveis para ajudar as Filipinas a reduzir a dependência de combustíveis fósseis.

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A viagem marca a primeira visita de Estado de um presidente brasileiro às Filipinas e ocorre no ano em que os dois países celebram 80 anos de relações diplomáticas.

Problemas na voz durante viagem

A dificuldade de Lula para falar já havia sido percebida durante sua passagem pela Turquia, onde participou da COP31. Na ocasião, o presidente pediu que o ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, lesse um dos discursos preparados para o evento.

A rouquidão também se intensificou após a campanha eleitoral do segundo turno. Segundo informações da Folha de S.Paulo, Lula chegou a ficar completamente afônico após o período de compromissos eleitorais e realizou sessões de fonoaudiologia.

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Filipinas Lula Saúde

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