Lula cancela discursos em viagem diplomática por problema de saúde

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou dois pronunciamentos previstos para este sábado, 14, em Manila, capital das Filipinas, após apresentar um quadro de afonia. O chefe do Executivo está no país asiático para participar da 49ª Reunião de Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) e cumprir agendas bilaterais.

Um dos discursos seria realizado após uma reunião com o presidente filipino, Ferdinand Marcos Júnior. O outro estava previsto para o encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Filipinas, que reúne cerca de 200 empresários dos dois países.

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Mesmo sem fazer os pronunciamentos, Lula divulgou uma declaração à imprensa na qual destacou a aproximação comercial e diplomática entre Brasil e Filipinas. Segundo o presidente, o intercâmbio comercial entre as duas nações quase quadruplicou nos últimos 20 anos e atualmente se aproxima de US$ 3 bilhões.

Lula destaca relações comerciais e cooperação

Na declaração, o presidente ressaltou que o Brasil exporta carne bovina, suína e de frango, além de milho, para o mercado filipino. Ele também defendeu a diversificação das relações comerciais e a ampliação da compra de produtos fabricados no país asiático.

Lula ainda mencionou a cooperação entre as duas nações em temas como combate à fome, proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, governança da inteligência artificial e preservação ambiental.

Na área energética, afirmou que o Brasil pode compartilhar sua experiência em geração de energia limpa e biocombustíveis para ajudar as Filipinas a reduzir a dependência de combustíveis fósseis.

A viagem marca a primeira visita de Estado de um presidente brasileiro às Filipinas e ocorre no ano em que os dois países celebram 80 anos de relações diplomáticas.

Problemas na voz durante viagem

A dificuldade de Lula para falar já havia sido percebida durante sua passagem pela Turquia, onde participou da COP31. Na ocasião, o presidente pediu que o ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, lesse um dos discursos preparados para o evento.

A rouquidão também se intensificou após a campanha eleitoral do segundo turno. Segundo informações da Folha de S.Paulo, Lula chegou a ficar completamente afônico após o período de compromissos eleitorais e realizou sessões de fonoaudiologia.