STF dá três dias para Lula explicar despesas de campanha

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O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB), seu vice, apresentem em até três dias os documentos de despesas da campanha presidencial deste ano.

A determinação de Toffoli atende a uma recomendação Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (Asepa) sobre a prestação de contas, que identificou na necessidade de esclarecimento sobre alguns pontos das despesas da chapa vencedora do pleito.

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Entre os pontos destacados, está a solicitação de documentos que comprovem o elo de passagens aéreas com atividades de campanha dos candidatos.

“Determino a intimação de Luiz Inácio Lula da Silva e de Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, nas pessoas de seus advogados constituídos, para que, no prazo de 3 (três) dias, atendam às diligências especificadas”, diz trecho da decisão de Toffoli.

Quais as pendências apontadas pelo STF?

Toffoli apontou quais as pendências sobre as despesas que precisam ser explicadas pela chapa formada por Lula e Alckmin. São elas: