Lula está rouco há mais de 15 dias; veja o que pode explicar o quadro

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Após uma longa campanha eleitoral, o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 81 anos, tem enfrentado episódios de rouquidão. Na quinta-feira, 12, ele afirmou que está com a voz comprometida há mais de 15 dias.

Na véspera, durante a COP31, na Turquia, precisou interromper um discurso e delegar ao ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, a leitura de outro pronunciamento.

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Segundo médicos ouvidos pelo portal g1, a rouquidão pode estar relacionada ao desgaste provocado pelo uso intenso da voz durante a campanha eleitoral, à idade e ao histórico de saúde do presidente.

Lula teve câncer de laringe em 2011, tratado com quimioterapia e radioterapia, e passou por uma cirurgia nas pregas vocais em 2022.

Esses procedimentos podem ter deixado sequelas que contribuem para as alterações na voz. Os especialistas ressaltam, no entanto, que não atenderam Lula para dar um diagnóstico fechado.

Tratamento contra o câncer pode ter deixado sequelas

A radioterapia pode provocar cicatrizes, ressecamento e perda de elasticidade e mobilidade nas pregas vocais, estruturas responsáveis pela produção da voz. Essas alterações podem dificultar a vibração da região e deixar a voz mais grave e rouca.

Em novembro de 2022, Lula passou por uma cirurgia para retirar uma leucoplasia na prega vocal esquerda, uma lesão esbranquiçada que não apresentou sinais de câncer.

A intervenção também exigiu a cicatrização de uma região que já havia sido afetada pela radioterapia.

Rouquidão significa que o câncer voltou?

Apesar do histórico de câncer de laringe, os especialistas consideram precipitado associar a rouquidão atual a uma possível volta do tumor. Segundo eles, um sintoma isolado não é suficiente para indicar uma recidiva, especialmente após tantos anos do tratamento.

Isso não significa que o problema deva ser ignorado. Uma rouquidão persistente precisa ser avaliada por um otorrinolaringologista, que pode examinar as pregas vocais com uma microcâmera e identificar a origem da alteração.

Como é feito o tratamento para rouquidão?

O tratamento depende da causa identificada e pode incluir repouso vocal, medicamentos e acompanhamento fonoaudiológico. Hidratação e exercícios específicos também podem ajudar na recuperação.

Lula afirmou que tem tomado chá para tentar melhorar a voz. A bebida pode contribuir para a hidratação, mas não trata diretamente a causa da rouquidão.

Segundo os especialistas, o histórico de radioterapia exige cuidados contínuos com a voz. Ainda assim, o quadro atual pode melhorar com a identificação da causa e a adoção do tratamento adequado.