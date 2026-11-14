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PROCESSO NO TRE-BA

Kleber Rosa nega fraude à cota de gênero e critica pedido de cassação

Deputado eleito pelo PSOL nega fraude à cota de gênero e afirma que tomará posse na Alba

Leo Almeida
Por
Kleber foi alvo de ação judicial movida pelo deputado estadual Felipe Duarte (Avante)
Kleber foi alvo de ação judicial movida pelo deputado estadual Felipe Duarte (Avante) - Foto: Divulgação
Eleições 2026

O deputado estadual eleito Kleber Rosa (PSOL) reagiu à ação judicial que pede a cassação de seu diploma por uma suposta fraude à cota de gênero nas eleições de 2026. Em publicação nas redes sociais, na noite de sexta-feira, 13, o psolista afirmou que a iniciativa busca “manchar sua imagem” e enfraquecer a força política conquistada nas urnas.

Ao comentar o processo, Kleber reafirmou o compromisso histórico do PSOL com a participação feminina na política e negou que tenha ocorrido qualquer tentativa de fraude à legislação eleitoral.

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“Somos um partido que temos história na luta pela inclusão das mulheres na política e teremos um mandato fortemente comprometido com essa luta. Tenho sido vítima de uma tentativa tosca de vincular minha imagem a uma suposta fraude com um claro motivo de tentar abalar essa força política que brota nas urnas”, declarou o parlamentar eleito do PSOL.

Kleber é o único parlamentar eleito pela federação PSOL-Rede para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Seu mandato é questionado em uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) apresentada pelo deputado estadual Felipe Duarte (Avante) ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), na quarta-feira, 11.

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Kleber garante que tomará posse em fevereiro

Apesar do questionamento judicial, Kleber Rosa afirmou que assumirá o mandato em 1º de fevereiro de 2027 e que pretende construir uma atuação parlamentar voltada à defesa das mulheres, da população LGBTQIAPN+, da população negra e dos trabalhadores.

“Vamos fazer história na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) com um mandato popular de luta e resistência, que será a voz das dores e das necessidades do nosso povo. Não abriremos mão desse compromisso. Seguiremos firmes!”, declarou.

Confira:

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Entenda a acusação contra a federação PSOL-Rede

A ação foi protocolada por Felipe Duarte e pede a cassação do diploma de Kleber Rosa, além da anulação dos 207.058 votos obtidos pela federação PSOL-Rede na eleição proporcional.

Na petição, assinada pelo advogado Fernando Vaz Costa Neto e obtida pelo portal A TARDE, a acusação sustenta que a federação teria incluído uma candidatura feminina sem condições legais de disputar o pleito para alcançar o percentual mínimo de 30% de mulheres exigido pela legislação eleitoral.

Segundo os autores, Norena Carolina Ferreira foi apresentada como candidata pelo PSOL apesar de supostamente estar filiada ao PRTB desde abril de 2024 e não possuir quitação eleitoral. A ação aponta que a candidatura de Norena foi decisiva para o cumprimento da cota de gênero.

Inicialmente, a federação apresentou 36 candidaturas, sendo 11 de mulheres, o equivalente a 30,56% do total. Após o indeferimento do registro de Norena, a chapa passou a contar com 10 mulheres entre 35 candidatos, reduzindo a participação feminina para 28,57% e ficandoabaixo do mínimo de 30% previsto na legislação eleitoral.

Os autores também alegam que a federação não realizou a substituição da candidata até 14 de setembro, prazo legal indicado na petição.

Ação pode alterar composição da Alba

Além da cassação do diploma de Kleber Rosa, o processo solicita a nulidade dos votos da federação e a retotalização da eleição para deputado estadual.

Caso a Justiça Eleitoral acolha os pedidos, a medida poderá alterar a distribuição das cadeiras na Assembleia Legislativa da Bahia.

A ação também requer a inelegibilidade de Norena Ferreira e Ronaldo Mansur por oito anos, além do encaminhamento do caso ao Ministério Público Eleitoral para apuração de eventuais responsabilidades.

No entanto, vale ressaltar que, até o momento, não há decisão judicial que reconheça a suposta fraude à cota de gênero. As acusações ainda serão analisadas pelo TRE-BA, e a apresentação da ação não impede, por si só, a posse do deputado estadual eleito.

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kleber rosa psol

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