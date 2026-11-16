A deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC), integrante da tropa de choque do bolsonarismo, usou as redes sociais para criticar a Proclamação da República, processo que culminou no fim da monarquia no Brasil, em 1889.

No post feito no X, antigo Twitter, no domingo, 15, data da proclamação, Zanatta se refere ao processo político como "golpe", alegando que o movimento militar, liderado pelo marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente da história da Brasil, não foi fruto do clamor popular.

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A parlamentar catarinense citou o plebiscito feito nos anos 1990, quando os brasileiros decidiram de forma definitiva pela República, rejeitando o regime monárquico de maneira definitiva.

"Essa é a parte da história que os livros de escola preferiram deixar de fora. Em 15 de novembro de 1889, o Brasil não acordou com uma festa popular. Acordou com tropas na rua e um regime decidido por poucos", escreveu Júlia Zanatta.

O que foi a Proclamação da República?

A Proclamação da República foi o nome dado ao movimento liderado por militares e insatisfeitos com a monarquia brasileira, liderada por Dom Pedro II e Princesa Isabel, em 1889.

A derrubada do regime imperial no Brasil se deu com a liderança de José do Patrocínio, tendo Deodoro da Fonseca, marechal do Exército, como o primeiro presidente do país.