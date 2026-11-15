Flávio Bolsonaro procura casa de luxo para morar nos EUA após deixar o Brasil

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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) está procurando um imóvel de luxo para morar nos Estados Unidos. Segundo informações do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o parlamentar visitou casas no condomínio Lotus, localizado em Boca Raton, na região de Palm Beach, na Flórida.

O empreendimento foi construído entre 2019 e 2020 e conta com imóveis disponíveis para locação na faixa de US$ 15 mil por mês, aproximadamente R$ 85 mil na cotação atual. Já as casas à venda no condomínio podem chegar a US$ 3 milhões, valor equivalente a quase R$ 17 milhões.

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Flávio Bolsonaro procura casa de luxo para morar nos Estados Unidos - Foto: Divulgação

A procura acontece semanas após Flávio deixar o Brasil e desembarcar em Miami, nos Estados Unidos, em 28 de outubro. O senador está no país desde que foi derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

Como Flávio Bolsonaro chegou aos Estados Unidos?

Flávio Bolsonaro deixou o Brasil na noite de 27 de outubro, dois dias após o resultado das eleições presidenciais. Na ocasião, o senador atravessou a fronteira com a Argentina por terra, acompanhado da esposa e das duas filhas, e embarcou em um avião particular com destino ao Equador.

Após uma escala técnica em Guayaquil, a família desembarcou no Aeroporto Executivo Opa-Locka, em Miami, na manhã do dia seguinte.

A viagem aconteceu após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a entrega dos passaportes do senador à Polícia Federal (PF), no âmbito de uma investigação por suspeita de lavagem de dinheiro. Flávio não cumpriu o prazo estabelecido pela decisão judicial.

Flávio Bolsonaro nega ser fugitivo

Mesmo fora do Brasil, Flávio Bolsonaro tem negado que tenha fugido do país. Em entrevista à agência Reuters, na última quinta-feira, 12, o senador contestou a caracterização de sua saída como fuga.

"Essa é uma forma pejorativa de tentar me agredir", afirmou. Na ocasião, também declarou que tinha convicção de que precisava estar nos Estados Unidos.

O parlamentar também manifestou a intenção de continuar atuando politicamente no exterior e afirmou que pretende voltar a disputar a Presidência da República em um novo cenário eleitoral.