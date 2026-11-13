Flávio Bolsonaro reage a rótulo de fugitivo: “Não estou nem aí”

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“Não estou nem aí”. Foi assim que o senador Flávio Bolsonaro (PL), derrotado na disputa presidencial deste ano, reagiu ao ser questionado sobre o rótulo de “fugitivo” que passou a receber após deixar o Brasil rumo aos Estados Unidos.

A viagem ocorreu dois dias depois da derrota eleitoral, mesmo diante de uma decisão judicial que o impedia de sair do país enquanto é investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

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Em entrevista à Reuters nesta sexta-feira, 13, Flávio afirmou que chamar sua saída do Brasil de fuga é uma tentativa de atacá-lo de forma pejorativa.

De verdade, eu não estou nem aí Flávio Bolsonaro - Senador e candidato derrotado à Presidência

Na conversa, Flávio também voltou a questionar a legitimidade do resultado das eleições, vencidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno.

Sem apresentar provas de irregularidades, Flávio afirmou que a disputa não foi justa.

“Não foi um jogo limpo essa eleição”, disse.

O parlamentar declarou ainda que voltaria ao Brasil para disputar uma nova eleição, caso houvesse uma votação que considerasse limpa.

Ao comentar as ações apresentadas por seu partido ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nas quais pede a cassação da chapa de Lula, Flávio demonstrou não acreditar que os processos terão algum resultado favorável à oposição.

“Então, nesta linha, é que o nosso partido tem mais de 12 ações no TSE. E assim, se você me perguntar se acha que vai dar alguma coisa? Eu acho que não, porque está aparelhado”, afirmou.

Saída do Brasil

Flávio deixou o Brasil dois dias após o TSE oficializar a vitória de Lula nas eleições presidenciais. Ele cruzou a fronteira com a Argentina e, de lá, embarcou em um voo para a Flórida, nos Estados Unidos.

No mesmo dia em que chegou ao território norte-americano, aliados do senador divulgaram uma carta de teor golpista assinada por ele, na qual se apresentava como “o verdadeiro presidente eleito do Brasil”.

Minutos depois, Flávio republicou o documento nas redes sociais, mas sem essa afirmação.

Após a divulgação da carta, o presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, afirmou, em nota, que as eleições transcorreram “dentro da mais absoluta normalidade e com respeito aos ditames legais e constitucionais”.