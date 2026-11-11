PF abre nova investigação contra Flávio Bolsonaro por suspeita de crime eleitoral

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A Polícia Federal (PF) abriu um inquérito para investigar suspeitas de financiamento estrangeiro na campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), derrotado por Lula (PT) no segundo turno das eleições deste ano.

A investigação foi determinada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), diante de indícios de possível participação de agentes e organizações dos Estados Unidos na candidatura do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

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A PF vai investigar se a organização conservadora americana Rockbridge Network financiou a campanha de Flávio, seja por meio do repasse de dinheiro, da oferta de pessoal, da prestação de serviços ou de outras vantagens econômicas.

Ainvestigação também busca identificar quem pagou pela divulgação de propaganda eleitoral em perfis sediados no exterior.

Suspeita de favorecimento por big techs

Além da suspeita de financiamento estrangeiro, a investigação também envolve a atuação das grandes empresas de tecnologia.

Em 26 de outubro, Flávio Dino determinou que a PF apure se a Meta, responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp, favoreceu Flávio por meio de possíveis manipulações algorítmicas ou tratamento desigual na distribuição de conteúdos.

A decisão foi tomada após o PT apresentar um pedido ao ministro em uma ação originalmente movida pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram).

O processo trata de questões relacionadas à soberania nacional e à aplicação de ordens judiciais e leis estrangeiras no Brasil.

Ao provocar o STF, o partido também levantou a suspeita de que as negociações envolvendo o suposto apoio estrangeiro à campanha de Flávio teriam incluído a oferta de terras raras e minerais críticos brasileiros, recursos que pertencem à União.

Fuga do Brasil

Flávio Bolsonaro fugiu do Brasil com a família na noite de 27 de outubro, dois dias após ser derrotado por Lula no segundo turno da eleição presidencial.

Atualmente nos Estados Unidos, o senador deixou o país após o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinar a entrega de seus passaportes e proibi-lo de deixar o território nacional.

Flávio também é investigado no STF por suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro em casos envolvendo casas de apostas e o financiamento de um filme sobre Jair Bolsonaro.