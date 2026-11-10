PF prende ex-servidor do STJ suspeito de vazar dados a amigo de Flávio

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A Polícia Federal (PF) prendeu, na manhã desta terça-feira, 10, Humberto Fontoura Pradera, ex-servidor do Superior Tribunal de Justiça (STJ), suspeito de repassar informações sigilosas sobre processos da Corte ao advogado Willer Tomaz, amigo do senador Flávio Bolsonaro (PL).

A investigação aponta que o escritório do advogado teria recebido antecipadamente dados sobre julgamentos, minutas de decisões e pareceres do Ministério Público Federal (MPF).

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A prisão foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da segunda fase da Operação Linceu, que investiga suspeitas de violação de sigilo funcional, peculato eletrônico, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.

O que diz a PF?

De acordo com a PF, mensagens identificadas durante a investigação indicam que Humberto Pradera teria compartilhado com Willer informações sobre processos em tramitação no STJ, além de dados internos da Corte.

Entre os elementos encontrados pelos investigadores está uma fotografia de um documento exibido na tela de um computador.

A investigação também aponta que o escritório de Willer teria acesso antecipado a minutas de decisões judiciais e pareceres do MPF.

Em alguns casos, as informações sobre os resultados de julgamentos teriam sido repassadas antes da divulgação oficial, permitindo que a defesa alterasse as estratégias processuais.

Ex-servidor já havia sido alvo de buscas e foi exonerado

A prisão desta terça-feira ocorre após uma primeira ação da PF contra Pradera. Em 19 de outubro, ele foi alvo da primeira fase da Operação Linceu, quando os agentes cumpriram mandados de busca em um de seus endereços, em Brasília.

Na época, Pradera ocupava o cargo de secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do STJ.

Ele foi exonerado no dia 16, após a abertura de um procedimento interno da Corte para apurar as suspeitas.

Flávio Bolsonaro também é investigado

A prisão de Pradera faz parte do mesmo inquérito que apura uma suposta ligação entre Flávio Bolsonaro e o advogado Willer Tomaz em um esquema de lavagem de dinheiro.

A investigação teve origem em uma apuração da PF no Rio Grande do Sul sobre possíveis crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro por meio de plataformas de apostas esportivas, conhecidas como bets.