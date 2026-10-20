Amigo de Flávio, advogado pode ter recebido dados sigilosos do STJ

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A Polícia Federal (PF) investiga se o advogado Willer Tomaz recebeu informações sigilosas de processos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) repassadas por Humberto Fontoura Pradera, ex-servidor da Corte.

Pradera foi alvo de um mandado de busca e apreensão na segunda-feira, 19, em Brasília, durante a Operação Linceu. A investigação apura suspeitas de vazamento de informações sigilosas, corrupção e outros crimes.

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Segundo a PF, mensagens trocadas entre Pradera e Tomaz indicam que o ex-servidor compartilhava informações sobre assuntos internos do tribunal e prometia manter o advogado informado.

Em outra ocasião, teria enviado uma foto de documentos exibidos na tela de um computador, em um ambiente que aparentava ser de trabalho.

A busca e apreensão contra o ex-servidor foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Willer Tomaz é amigo de Flávio Bolsonaro

O advogado Willer Tomaz é amigo do senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL).

Willer Tomaz e Flávio Bolsonaro - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Willer e Flávio são investigados em um inquérito no STF sobre suposta lavagem de dinheiro e evasão de divisas envolvendo plataformas de apostas esportivas.

A operação da PF de segunda foi determinada dentro desse inquérito.

Servidor do STJ exonerado antes da busca e apreensão

Antes de ser alvo da operação da PF, Humberto Pradera foi exonerado do cargo em comissão de secretário de Tecnologia da Informação do STJ na última sexta-feira, 16, dois dias antes de os investigadores cumprirem o mandado contra ele.

A decisão foi tomada pelo presidente da Corte, ministro Luis Felipe Salomão, após a abertura de um procedimento interno para apurar irregularidades.