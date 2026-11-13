Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

Atlas/Bloomberg: Tarcísio lidera preferência da direita contra Flávio Bolsonaro

Levantamento aponta cenário favorável para governador

Cássio Moreira
Por
Tarcísio de Freitas lidera preferência dos eleitores de direita
Tarcísio de Freitas lidera preferência dos eleitores de direita - Foto: Miguel Schincarol | AFP
Eleições 2026

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta sexta-feira, 13, aponta a preferência dos eleitores de direita pela figura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O levantamento é o primeiro realizado desde a ida de Flávio Bolsonaro (PL) para os Estados Unidos, no final de outubro deste ano, logo após a eleição presidencial.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a pesquisa, Tarcísio é o nome citado por 33.2% dos respondentes, enquanto Flávio, candidato derrotado ao Planalto no segundo turno, é mencionado por 30.1% dos consultados.

Nikolas Ferreira fecha pódio da direita

Deputado federal mais votado da história do Brasil, com 3.119.318 votos, Nikolas Ferreira (PL) aparece como a terceira opção para liderar a direita no próximo ciclo, com 20.3%, fechando o pódio.

Leia Também:

“ATAQUE PEJORATIVO”

Flávio Bolsonaro reage a rótulo de fugitivo: “Não estou nem aí”
Flávio Bolsonaro reage a rótulo de fugitivo: “Não estou nem aí” imagem

TRAMA GOLPISTA

Jair Bolsonaro sofre nova derrota na tentativa de anular condenação
Jair Bolsonaro sofre nova derrota na tentativa de anular condenação imagem

TEXTO CRITICADO

Senado aprova PLP do ajuste fiscal e texto segue para a Câmara
Senado aprova PLP do ajuste fiscal e texto segue para a Câmara imagem

O parlamentar de direita é seguido por Renan Santos, fundador do partido Missão e candidato derrotado à presidência da República, citado por 5.2% dos 4.946 eleitores entrevistados, e por Michelle Bolsonaro (PL), ex-primeira-dama, preferência de 3.1%.

A menor pontuação ficou com o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que teve fraco desempenho na eleição presidencial, ficando em sexto lugar.

Na sua opinião, qual deveria ser a principal estratégia da direita brasileira após a derrota de Flávio Bolsonaro nas eleições presidenciais?

  • Tarcísio de Freitas (Republicanos) - 33.2%
  • Flávio Bolsonaro (PL) - 30.1%
  • Nikolas Ferreira (PL) - 20.3%
  • Renan Santos (Missão) - 5.2%
  • Michelle Bolsonaro (PL) - 3.1%
  • Eduardo Bolsonaro (PL) - 1.7%
  • Ronaldo Caiado (PSD) - 1.3%
  • Augusto Cury (Avante) - 1%
  • Cleitinho Azevedo (Republicanos) - 0.6%
  • Pablo Marçal (PRTB) - 0.2%
  • Romeu Zema (Novo) - 0%

Pesquisa Atlas/Bloomberg

A pesquisa ouviu 4.946 pessoas, entre os dias 5 e 9 de novembro. O nível de confiança é de 95%, e a margem de erro é de 2 p.p.+- (dois pontos percentuais).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

AtlasIntel Flávio Bolsonaro Tarcísio de Freitas

Relacionadas

Mais lidas