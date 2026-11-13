POLÍTICA
Atlas/Bloomberg: Tarcísio lidera preferência da direita contra Flávio Bolsonaro
Levantamento aponta cenário favorável para governador
A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta sexta-feira, 13, aponta a preferência dos eleitores de direita pela figura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).
O levantamento é o primeiro realizado desde a ida de Flávio Bolsonaro (PL) para os Estados Unidos, no final de outubro deste ano, logo após a eleição presidencial.
Segundo a pesquisa, Tarcísio é o nome citado por 33.2% dos respondentes, enquanto Flávio, candidato derrotado ao Planalto no segundo turno, é mencionado por 30.1% dos consultados.
Nikolas Ferreira fecha pódio da direita
Deputado federal mais votado da história do Brasil, com 3.119.318 votos, Nikolas Ferreira (PL) aparece como a terceira opção para liderar a direita no próximo ciclo, com 20.3%, fechando o pódio.
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O parlamentar de direita é seguido por Renan Santos, fundador do partido Missão e candidato derrotado à presidência da República, citado por 5.2% dos 4.946 eleitores entrevistados, e por Michelle Bolsonaro (PL), ex-primeira-dama, preferência de 3.1%.
A menor pontuação ficou com o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que teve fraco desempenho na eleição presidencial, ficando em sexto lugar.
Na sua opinião, qual deveria ser a principal estratégia da direita brasileira após a derrota de Flávio Bolsonaro nas eleições presidenciais?
- Tarcísio de Freitas (Republicanos) - 33.2%
- Flávio Bolsonaro (PL) - 30.1%
- Nikolas Ferreira (PL) - 20.3%
- Renan Santos (Missão) - 5.2%
- Michelle Bolsonaro (PL) - 3.1%
- Eduardo Bolsonaro (PL) - 1.7%
- Ronaldo Caiado (PSD) - 1.3%
- Augusto Cury (Avante) - 1%
- Cleitinho Azevedo (Republicanos) - 0.6%
- Pablo Marçal (PRTB) - 0.2%
- Romeu Zema (Novo) - 0%
Pesquisa Atlas/Bloomberg
A pesquisa ouviu 4.946 pessoas, entre os dias 5 e 9 de novembro. O nível de confiança é de 95%, e a margem de erro é de 2 p.p.+- (dois pontos percentuais).