Atlas/Bloomberg: Tarcísio lidera preferência da direita contra Flávio Bolsonaro

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A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta sexta-feira, 13, aponta a preferência dos eleitores de direita pela figura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O levantamento é o primeiro realizado desde a ida de Flávio Bolsonaro (PL) para os Estados Unidos, no final de outubro deste ano, logo após a eleição presidencial.

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Segundo a pesquisa, Tarcísio é o nome citado por 33.2% dos respondentes, enquanto Flávio, candidato derrotado ao Planalto no segundo turno, é mencionado por 30.1% dos consultados.

Nikolas Ferreira fecha pódio da direita

Deputado federal mais votado da história do Brasil, com 3.119.318 votos, Nikolas Ferreira (PL) aparece como a terceira opção para liderar a direita no próximo ciclo, com 20.3%, fechando o pódio.

O parlamentar de direita é seguido por Renan Santos, fundador do partido Missão e candidato derrotado à presidência da República, citado por 5.2% dos 4.946 eleitores entrevistados, e por Michelle Bolsonaro (PL), ex-primeira-dama, preferência de 3.1%.

A menor pontuação ficou com o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que teve fraco desempenho na eleição presidencial, ficando em sexto lugar.

Na sua opinião, qual deveria ser a principal estratégia da direita brasileira após a derrota de Flávio Bolsonaro nas eleições presidenciais?

Tarcísio de Freitas (Republicanos) - 33.2%

Flávio Bolsonaro (PL) - 30.1%

Nikolas Ferreira (PL) - 20.3%

Renan Santos (Missão) - 5.2%

Michelle Bolsonaro (PL) - 3.1%

Eduardo Bolsonaro (PL) - 1.7%

Ronaldo Caiado (PSD) - 1.3%

Augusto Cury (Avante) - 1%

Cleitinho Azevedo (Republicanos) - 0.6%

Pablo Marçal (PRTB) - 0.2%

Romeu Zema (Novo) - 0%

Pesquisa Atlas/Bloomberg

A pesquisa ouviu 4.946 pessoas, entre os dias 5 e 9 de novembro. O nível de confiança é de 95%, e a margem de erro é de 2 p.p.+- (dois pontos percentuais).