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A história de um dos mártires da Revolta dos Búzios será retratada no monólogo “1798 – Lucas Dantas: Um Herói de Búzios”, nesta quinta-feira, 19, às 20h, na Casa Rosa, no Rio Vermelho, em Salvador. A apresentação, protagonizada pelo ator Tom Machado, integra a programação do projeto Quinta da Casa e acontece na véspera do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.

Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla, a partir de R$ 15. A trama acompanha a trajetória de Lucas Dantas de Amorim Torres, um jovem negro e soldado que foi um dos quatro mártires executados pela Coroa Portuguesa.

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O espetáculo também utiliza imagens do documentário “1798 – Revolta dos Búzios”, de Antônio Olavo, e marca os 30 anos de trajetória de Tom Machado. A montagem é o primeiro monólogo da carreira do ator.



A criação surgiu de sua pesquisa de doutorado em Educação pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), dedicada à Revolta dos Búzios, e de um processo colaborativo que reúne encenação contemporânea, musicalidade afro-brasileira, dramaturgia da voz e tecnologia cênica.

