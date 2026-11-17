A paisagem do Cerrado, marcada pela vegetação retorcida, pelos tons terrosos e por uma luminosidade particular, ganha novas interpretações na exposição “Fulgor da Paisagem”, da artista Fabiana Queiroga, em Salvador.

Com 45 obras, a mostra ocupa a TRIA Galeria de Arte, no Caminho das Árvores, a partir desta quarta-feira, 18 de novembro, reunindo pinturas, bordados, esculturas e uma instalação.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nascida em Goiânia e radicada em São Paulo, Fabiana desenvolve uma pesquisa artística que atravessa diferentes linguagens e materiais. Em sua produção, as referências à natureza se misturam a experiências pessoais, especialmente às memórias da infância e às relações de pertencimento e transformação.



Cerrado inspira exposição com 45 obras

Mesmo distante de sua paisagem de origem, a artista mantém o Cerrado como elemento central de sua investigação. A capacidade de florescimento da vegetação em condições aparentemente adversas, assim como suas formas e cores características, aparece nas composições por meio de diferentes texturas, luminosidades e possibilidades de construção visual.

Mostra ocupa a TRIA Galeria de Arte - Foto: Divulgação

A exposição também apresenta trabalhos inéditos, desenvolvidos como desdobramento de uma residência artística realizada no Instituto Rama, em Portugal. A experiência amplia a pesquisa de Fabiana Queiroga sobre território e memória, mantendo a paisagem brasileira como referência para a criação.



Pinturas, bordados e esculturas exploram memória e território

Em “Fulgor da Paisagem”, as diferentes técnicas se complementam na construção de uma investigação sobre corpo, matéria e natureza. Nas pinturas, o gesto e a construção da imagem ganham destaque. Já os bordados incorporam a repetição como forma de abordar a passagem do tempo e as lembranças.

As esculturas e os objetos, por sua vez, expandem a pesquisa para além da superfície das obras, estabelecendo relações físicas com o espaço e os materiais. A proposta é apresentar a natureza não apenas como um cenário exterior, mas como uma experiência que também atravessa o corpo e a existência.

Com curadoria e organização de Rafaella Andrade e texto curatorial de Bianca Coutinho Dias, a mostra propõe um olhar sobre a força luminosa e enigmática da matéria na produção da artista.

Exposição gratuita fica em cartaz até dezembro

“Fulgor da Paisagem” poderá ser visitada gratuitamente na TRIA Galeria de Arte, no Caminho das Árvores, entre 18 de novembro e 18 de dezembro de 2026. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e aos sábados, das 9h às 14h.

Exposição: Fulgor da Paisagem, de Fabiana Queiroga