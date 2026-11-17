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Considerado o piloto mais jovem em combate da Força Aérea Brasileira (FAB), o baiano Frederico Gustavo dos Santos, morto aos 19 anos durante a Segunda Guerra Mundial, terá sua trajetória resgatada em uma biografia. A obra será lançada nesta quarta-feira, 2, às 19h, no Centro Militar de Convenções da Aeronáutica, em Ondina, Salvador.

A publicação é baseada na obra “Tenente-Aviador Frederico Gustavo dos Santos (1925–1945): Herói da Força Aérea Brasileira na 2ª Guerra Mundial”, do historiador Álvaro Pinto Dantas de Carvalho Júnior, que reúne documentos, fotografias e pesquisas em arquivos e bibliotecas do Brasil e dos Estados Unidos.

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Nascido em Salvador, Frederico integrou o 1º Grupo de Aviação de Caça da FAB, conhecido pelo grito “Senta a Pua!”. Após formação no Brasil e nos Estados Unidos, atuou na Itália como piloto de combate da Esquadrilha Azul, a bordo de um avião P-47 Thunderbolt.



Em 13 de abril de 1945, durante sua 44ª missão, a sua aeronave foi atingida pela explosão de um depósito de munições nas proximidades de Spilimbergo, na Itália. Ele morreu durante a operação, menos de três meses após sua primeira missão.

Após os confrontos, uma comissão brasileira localizou o túmulo do aviador, sepultado por soldados alemães à margem de uma estrada. Atualmente, seus restos mortais estão no Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no Rio de Janeiro. Em Spilimbergo, um monumento também homenageia o piloto.

O lançamento terá noite de autógrafos reservada a convidados. Após o evento, o livro poderá ser acessado por meio de um QR Code no site da Casa de Cultura Carolina Taboada.