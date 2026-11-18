Ao lado de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, finalmente Salvador passar a fazer parte das capitais brasileiras – primeira do Nordeste – a ter uma sede própria de um dos mais importantes fomentadores das culturas nacional e internacional no País, o Centro Cultural Banco do Brasil, carinhosamente conhecido como CCBB.

O imponente e histórico Palácio da Aclamação, encravado em um dos endereços mais simbólicos da capital baiana, no Centro Antigo da cidade, será a sede do CCBB na capital baiana e abre as portas no próximo sábado, 21, às 10h, com uma solenidade oficial e a presença de autoridades, artistas e personalidades do setor cultural.

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Com curadoria do cantor e compositor Tiganá Santana, do artista visual Tiago Sant’Ana e da curadora-chefe do Museu de Arte Moderna – MAM do Rio de Janeiro, Raquel Barreto, Nação Ilê, exposição inédita e dedicada à influência e potência artístico-cultural do primeiro bloco afro do Brasil será a atividade artística inicial do CCBB na sua nova sede, e já poderá ser visitada a partir do sábado.

“É uma grande satisfação iniciar essa nova etapa do CCBB Salvador com uma mostra que homenageia uma instituição tão representativa para a história e a cultura local. O Ilê Aiyê é um patrimônio da Bahia e sua importância ultrapassa a dimensão de um bloco afro”, ressalta Júlio Paranaguá, gerente geral do CCBB Salvador.

“O Ilê é uma instituição que transformou a história da cultura brasileira, contribuindo para a valorização da identidade negra, para a afirmação da ancestralidade e para a formação de gerações”, enfatiza Paranaguá.

Para ele, a abertura durante as celebrações da Consciência Negra reforça ainda mais o significado dessa escolha, especialmente em Salvador, cidade marcada pela ancestralidade e pela expressiva presença da população negra.

“Queríamos que o primeiro grande encontro do público com o CCBB Salvador fosse também um reconhecimento da riqueza cultural e da força histórica desse território”, celebra o gerente.

Conclusão em 2031

A abertura da exposição - que ficará em cartaz até 29 de março de 2027 – marca também a entrega da primeira etapa das obras de implantação do centro cultural. Neste primeiro momento, o público terá acesso a aproximadamente mil metros quadrados de áreas expositivas e de convivência no anexo histórico do Palácio da Aclamação.

“É importante destacar que essa é apenas a primeira etapa de um projeto muito maior. Ao final da implantação, o CCBB contará com aproximadamente dez mil metros quadrados, incluindo área expositiva, teatro, cinema, sala multiuso, espaços de convivência, restaurante, café e loja. Estamos construindo um equipamento cultural que terá um papel importante na vida cultural da cidade e de toda a região Nordeste”, comunica Júlio.

Paranaguá complementa, informando que o restauro do prédio principal tem conclusão estimada para 2028, enquanto a construção de um anexo contemporâneo está prevista para 2031. “A ideia é que o centro cultural cresça gradualmente até alcançar toda a estrutura planejada”.

Nova função social

Tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) e eleito para sediar o CCBB, o Palácio da Aclamação foi residência oficial dos governadores baianos por mais de 50 anos.

“A escolha deste prédio icônico tem um significado especial, tanto por sua importância histórica e arquitetônica quanto por sua relação com a memória de Salvador. Nossa proposta é devolver esse espaço à população, atribuindo a ele uma nova função social e cultural e contribuindo também para a dinamização do Centro Histórico e de seu entorno”, informa Paranaguá.

E apesar de estar implantando um espaço cultural próprio no final de 2026, já faz algum tempo que o CCBB vem consolidando sua presença na Bahia por meio de uma programação realizada em diferentes espaços da capital baiana.

“Agora, damos um passo importante com a implantação de uma sede própria, que representa a consolidação dessa atuação na cidade. Queremos contribuir para ampliar a circulação de artistas, democratizar o acesso à programação cultural e fortalecer a presença da produção nordestina no cenário nacional”, ressalta o gerente.

Identidade brasileira

Conhecida por ser uma instituição que tem como filosofia, dentre outras questões, construir uma programação que celebre a diversidade cultural, o Centro Cultural Banco do Brasil quer estimular o encontro entre diferentes expressões artísticas e ampliar as possibilidades de acesso à cultura.

“O CCBB busca ser um espaço de encontro, formação, reflexão e experimentação, onde diferentes públicos possam vivenciar a cultura em suas múltiplas dimensões”, pontua o gerente geral.

Baiano de Santo Amaro da Purificação, Júlio diz ainda que estar à frente da implantação do CCBB em Salvador tem um significado que vai além do profissional. “É também uma oportunidade de contribuir para a valorização e a projeção da cultura da minha terra”.

“A Bahia tem uma produção cultural extremamente potente, diversa e influente, que ultrapassa fronteiras e contribui de maneira significativa para a formação da identidade brasileira”, finaliza.

Inauguração CCBB com exposição Nação Ilê / 21 de novembro / 10h / Palácio da Aclamação, Av. Sete de Setembro, 1330 – Campo Grande