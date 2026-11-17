CULTURA
Agente de trânsito transforma quase 30 anos nas ruas em livro sobre segurança
Profissional integrou a primeira turma do curso de Engenharia de Transportes da UFBA
Com 27 anos de experiência na Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o agente Neuman Moreira decidiu transformar sua trajetória profissional em literatura. O resultado é o livro Cidade em Movimento: Segurança e Mobilidade das Ruas Contemporâneas, que aborda os desafios do trânsito em Salvador e em outras cidades, com foco na segurança e na qualidade de vida da população.
Antes de ingressar na Transalvador, Neuman trabalhava como comerciante. Foi em 1999 que descobriu sua paixão pelo trânsito. Anos depois, integrou a primeira turma do curso de Engenharia de Transportes da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Atualmente, acumula duas décadas de atuação como supervisor dos agentes operacionais noturnos.
Com uma abordagem acadêmica, a publicação propõe uma reflexão sobre a mobilidade urbana para além dos congestionamentos. Entre os temas discutidos estão o planejamento das cidades, a desigualdade no acesso aos espaços públicos e a influência do comportamento humano no trânsito.
Para o autor, garantir deslocamentos seguros pode contribuir para a prevenção de sinistros e até para a redução da ocupação de leitos hospitalares por vítimas de acidentes.
“A mobilidade é uma palavra muito forte, não é só chegar rápido nos lugares, deslocar com facilidade, é se deslocar com segurança”, explica.
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A relação de Neuman com a profissão também é um dos aspectos que motivam seu trabalho. Segundo ele, a formação acadêmica fortaleceu o orgulho de atuar na área e ampliou sua compreensão sobre o papel dos agentes de trânsito, que vai além da fiscalização e da aplicação de penalidades.
“Sempre tive orgulho de trabalhar com trânsito, e esse amor só aumentou durante a faculdade. Ser agente não é sobre punir pessoas, eu me enxergo como um salvador de vidas”, afirma.
Além de compartilhar conhecimentos adquiridos ao longo da carreira, Neuman pretende que a publicação sirva como material de aprendizado e consulta para profissionais da área e cidadãos interessados em compreender melhor os desafios da mobilidade urbana e da segurança viária.
O livro está disponível para compra na Amazon e no portal Uiclap.