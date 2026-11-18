ALÔ SAUDADE!
Festa revive sucessos do Axé dos anos 90 e 2000 em Salvador
Evento acontece em 8 de dezembro, na Casa Baluarte
Os sucessos do Axé Music que embalaram Salvador nos anos 1990 e 2000 vão ganhar uma nova festa na capital baiana. No feriado de 8 de dezembro, acontece a primeira edição do Alô Saudade!, evento que reúne artistas que marcaram a história do gênero. O evento será realizado na Casa Baluarte.
A programação terá shows completos de É o Tchan e Cheiro de Amor, além das participações de Patrícia Gomes, Tatau, Tuca Fernandes e Pierre Onassis.
Nos intervalos, o público também poderá acompanhar o projeto Pimenta na Mesa, da banda Pimenta Nativa, em formato de mesa elétrica. Novos convidados serão anunciados nos próximos dias, segundo a organização.
Os ingressos estarão disponíveis pela plataforma TicketMaker.
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Além dos shows, o público encontrará o Túnel da Saudade, espaço idealizado por Giovanna Rimola e assinado pelo designer, ilustrador e publicitário Pedrinho da Rocha, conhecido por criar o modelo moderno de abadá, lançado em 1993 pelo Bloco Eva.
A experiência pretende apresentar diferentes momentos do Carnaval de Salvador.
Segundo a organização, a proposta do Alô Saudade! é reunir diferentes gerações em torno de músicas que continuam presentes na memória do público.
A festa aposta na nostalgia dos grandes carnavais e na oportunidade de apresentar esse repertório a quem não viveu o período de maior popularidade do gênero.