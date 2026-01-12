Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CERCO APERTADO

Camaçari: Condomínios e pais podem ser punidos por uso irregular de quadriciclos

Recomendação foi expedida pelo Ministério Público da Bahia

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

12/01/2026 - 11:10 h
Quadriciclo transita livremente em praia na Bahia
Quadriciclo transita livremente em praia na Bahia -

Baianos e visitantes que forem flagrados utilizando irregularmente os quadriciclos em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), poderão ser punidos após nova recomendação expedida pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA),por meio da 5ª Promotoria de Justiça de Camaçari.

A iniciativa tem o intuito de manter a segurança viária no local e evitar a condução do veículo por menores de idade que costumam aumentar na alta estação, segundo alerta o órgão baiano.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Isso porque, no entendimento do MP, as vias internas de condomínios são consideradas vias terrestres e estão integralmente submetidas às normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Portanto, não existe "zona de exceção" para práticas ilegais dentro desses espaços.

Leia Também:

Ação integrada garante ano novo mais tranquilo no litoral de Camaçari
Camaçari recebe última edição do Cinema Inflável com recreação infantil
Projetos estratégicos para impulsionar esporte, cultura e arrecadação aguardam aprovação da Câmara de Camaçari
TCM aprova contas de 2024 de Camaçari; ex-prefeito encerra com saldo positivo

Proibição de quadriciclos e fiscalização rigorosa

A recomendação do Ministério Público determina que as administrações de condomínios impeçam a circulação de quadriciclos que não estejam:

  • Homologados e registrados;
  • Licenciados (com placa e RENAVAM);
  • Equipados com os itens obrigatórios de segurança.

Além disso, há uma proibição contra crianças ou adolescentes na direção de qualquer veículo automotor, mesmo com a autorização dos pais. O descumprimento pode gerar:

  • infrações administrativas;
  • crimes de trânsito;
  • processos civis.

Responsabilidade de pais, síndicos e administradoras

O documento expedido pelo MP ainda alerta que "permitir ou tolerar que pessoas não habilitadas dirijam pode gerar punições severas". Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pelo Código Civil, os pais respondem pelos atos ilícitos dos filhos.

As administrações condominiais também estão sob a lupa do órgão baiano. A omissão ou tolerância diante dessas irregularidades pode levar à responsabilização das administradoras e síndicos, inclusive com medidas judiciais.

Orientações para condomínios e denúncias

O MP orienta que os condomínios em Camaçari adotem as seguintes medidas:

  • Fiscalização constante: Manter controle de acesso e sinalização adequada.
  • Comunicação às autoridades: Em caso de flagrante, acionar imediatamente a Polícia Militar, Polícia Civil ou a STT (Superintendência de Trânsito e Transporte).
  • Relatório para a delegacia: Encaminhar informações detalhadas (fotos, vídeos, nomes e horários) de casos envolvendo menores ou veículos irregulares para abertura de investigação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia camaçari Ministério Público da Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Quadriciclo transita livremente em praia na Bahia
Play

Vídeo registra assassinato de jovem durante partida de futebol na Bahia

Quadriciclo transita livremente em praia na Bahia
Play

Ex-prefeito baiano se revolta com a PM e diz: "não vamos deixar barato"

Quadriciclo transita livremente em praia na Bahia
Play

8 de janeiro: Jerônimo Rodrigues surge ao lado de Lula no Planalto

Quadriciclo transita livremente em praia na Bahia
Play

Empresa baiana é investigada por fraude milionária em licitações públicas

x