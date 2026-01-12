Camaçari: Condomínios e pais podem ser punidos por uso irregular de quadriciclos

Quadriciclo transita livremente em praia na Bahia - Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE

Baianos e visitantes que forem flagrados utilizando irregularmente os quadriciclos em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), poderão ser punidos após nova recomendação expedida pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA),por meio da 5ª Promotoria de Justiça de Camaçari.

A iniciativa tem o intuito de manter a segurança viária no local e evitar a condução do veículo por menores de idade que costumam aumentar na alta estação, segundo alerta o órgão baiano.

Isso porque, no entendimento do MP, as vias internas de condomínios são consideradas vias terrestres e estão integralmente submetidas às normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Portanto, não existe "zona de exceção" para práticas ilegais dentro desses espaços.

Proibição de quadriciclos e fiscalização rigorosa

A recomendação do Ministério Público determina que as administrações de condomínios impeçam a circulação de quadriciclos que não estejam:

Homologados e registrados;

Licenciados (com placa e RENAVAM);

Equipados com os itens obrigatórios de segurança.

Além disso, há uma proibição contra crianças ou adolescentes na direção de qualquer veículo automotor, mesmo com a autorização dos pais. O descumprimento pode gerar:

infrações administrativas;

crimes de trânsito;

processos civis.

Responsabilidade de pais, síndicos e administradoras

O documento expedido pelo MP ainda alerta que "permitir ou tolerar que pessoas não habilitadas dirijam pode gerar punições severas". Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pelo Código Civil, os pais respondem pelos atos ilícitos dos filhos.

As administrações condominiais também estão sob a lupa do órgão baiano. A omissão ou tolerância diante dessas irregularidades pode levar à responsabilização das administradoras e síndicos, inclusive com medidas judiciais.

Orientações para condomínios e denúncias

O MP orienta que os condomínios em Camaçari adotem as seguintes medidas: