Caminhão cai em ribanceira e motorista morre na BA-026, na Bahia

As causas do acidente estão sendo investigadas - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 34 anos, identificado como Luan da Silva Santos, acabou morrendo após o caminhão que dirigia cair em uma ribanceira, em um trecho da BA-026, entre Nova Itarana e Planaltino, no sudoeste da Bahia, na tarde deste domingo, 12.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Luan foi arremessado do veículo após ele sair da rodovia. O caminhão, com placa de Jeremoabo, no norte da Bahia, transportava maracujá, e imagens feitas por testemunhas mostram a carga espalhada pela vegetação ao lado da pista.

A PRE informou que, após a queda, os pertences de Luan foram furtados | Foto: Reprodução/Redes Sociais

A PRE informou que, após a queda, os pertences de Luan foram furtados. As causas do acidente estão sendo investigadas. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jequié. Não há informações sobre o velório ou sepultamento de Luan.