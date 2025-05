Caminhão com refrigerantes tomba na BR-324 e carga é saqueada

Acidente ocorreu por volta das 18h - Foto: Reprodução/Redes sociais

Um caminhão carregado com refrigerantes tombou na BR-324, na noite desta sexta-feira, 9, entre Salvador e Feira de Santana, deixando o motorista preso nas ferragens. O acidente ocorreu por volta das 18h, nas proximidades do viaduto de acesso à BR-101, no sentido Feira.

De acordo com o g1, a ViaBahia, concessionária que administra a rodovia, informou que o condutor perdeu o controle da direção após não conseguir frear a tempo em uma pista molhada e com retenção de veículos provocada por um acidente anterior.

Imagens feitas no local mostram o veículo completamente destruído. Enquanto o motorista ainda aguardava resgate, parte da carga foi saqueada por pessoas que passavam pela rodovia. Ninguém foi preso.

O motorista foi socorrido por equipes do Samu e encaminhado ao Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana. Ele sofreu ferimentos moderados e não corre risco de morte.

O acidente agravou o congestionamento na região, que já estava com trânsito lento devido a outra ocorrência na via.