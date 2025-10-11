Menu
ACIDENTE FATAL

Caminhão dos Correios colide com carro e deixa um morto na Bahia

O acidente teria sido uma provável colisão frontal entre os dois veículos

Carla Melo

Por Carla Melo

11/10/2025 - 12:22 h
O acidente teria sido causado por uma provavel colisão frontal
O acidente teria sido causado por uma provavel colisão frontal

Um acidente entre um caminhão dos Correios e um carro de passeio resultou em uma morte e 3 pessoas feridas, em Alagoinhas, na tarde de sexta-feira, 10.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal na Bahia, o acidente teria sido uma provavel colisão frontal entre os dois veículos e aconteceu por volta das 16h, na BR 101, km 105.

Equipe PRF e Corpo de Bombeiros Militar foram acionados no local e realizaram o desencarceramento da vítima. A pista ficou totalmente interditada das 16h 40 às 17h 20.

