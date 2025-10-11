Ex-secretário morre após acidente entre carro e caminhão na Bahia

Ex-secretário de Administração e Saúde de Itororó - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O ex-secretário de Administração e Saúde de Itororó, no sul da Bahia, morreu em um acidente entre um carro e um caminhão na quinta-feira, 9. A colisão ocorreu na BR-101, no trecho do município de Ibirapitanga.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Jonildo Nascimento Rezende, de 56 anos, dirigia o veículo e ficou preso às ferragens, vindo a óbito ainda no local. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão.

Devido ao afundamento da porta do lado do condutor, foi necessário o uso de equipamentos hidráulicos, como cilindro e expansor, para realizar o resgate do corpo após a perícia técnica.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atuou na ocorrência, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a remoção do corpo.