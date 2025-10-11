Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Ex-secretário morre após acidente entre carro e caminhão na Bahia

Jonildo Nascimento Rezende, de 56 anos, foi secretário de Administração e Saúde de Itororó

Redação

Por Redação

11/10/2025 - 8:53 h
Ex-secretário de Administração e Saúde de Itororó
Ex-secretário de Administração e Saúde de Itororó -

O ex-secretário de Administração e Saúde de Itororó, no sul da Bahia, morreu em um acidente entre um carro e um caminhão na quinta-feira, 9. A colisão ocorreu na BR-101, no trecho do município de Ibirapitanga.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Jonildo Nascimento Rezende, de 56 anos, dirigia o veículo e ficou preso às ferragens, vindo a óbito ainda no local. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Reconhecimento facial localizou 30 foragidos em 72h na Bahia
Mulher é presa suspeita de participar da morte de jovem na Bahia
Mulher e homens são presos em operação da Polícia Civil na Bahia

Devido ao afundamento da porta do lado do condutor, foi necessário o uso de equipamentos hidráulicos, como cilindro e expansor, para realizar o resgate do corpo após a perícia técnica.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atuou na ocorrência, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a remoção do corpo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente br-101 caminhão carro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ex-secretário de Administração e Saúde de Itororó
Play

Werner fala sobre megaoperação no Rio e reforça combate às facções

Ex-secretário de Administração e Saúde de Itororó
Play

Simões Filho: suspeito de matar motorista é preso no HGE

Ex-secretário de Administração e Saúde de Itororó
Play

Vídeo: segundo suspeito por mortes de amigas em Simões Filho é preso

Ex-secretário de Administração e Saúde de Itororó
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

x