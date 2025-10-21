Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Caminhão-pipa desgovernado atinge 10 veículos e deixa feridos

Viatura da Polícia Militar também foi atingida

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

21/10/2025 - 22:24 h
Testemunhas relataram momentos de pânico e correria no local
Testemunhas relataram momentos de pânico e correria no local -

Um grave acidente foi registrado na tarde desta terça-feira, 21, no centro da cidade de Nazaré, no Recôncavo da Bahia. Um caminhão-pipa desgovernado colidiu com pelo menos dez veículos, incluindo uma viatura da Polícia Militar, deixando duas pessoas feridas.

De acordo com informações da Polícia Militar da Bahia, uma guarnição do 14º Batalhão (BPM) estava reforçando o policiamento na região central do município quando foi surpreendida pelo veículo descontrolado.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda não se sabe o que causou a perda de controle do caminhão, mas a força do impacto gerou uma sequência de colisões envolvendo carros estacionados e veículos que transitavam pela via. Testemunhas relataram momentos de pânico e correria no local.

Leia Também:

Suspeito de matar atirador do exército é preso horas depois do crime
Novo centro do Mercado Livre cria mais de 6 mil empregos na RMS
Bahia recebe remédio inédito para tratamento do câncer de mama no SUS

Vítimas socorridas

As duas vítimas feridas foram socorridas por:

  • equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA)
  • pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde nem a identidade dos envolvidos.

A área foi isolada por agentes da Polícia Militar e do Departamento Municipal de Trânsito para garantir a segurança da população e a remoção dos veículos danificados.

As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes, que devem analisar imagens de câmeras de segurança e ouvir testemunhas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente caminhão-pipa CBM-BA colisão múltipla nazaré polícia militar recôncavo baiano samu Segurança Viária socorro Trânsito veículos danificados Viatura atingida

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Testemunhas relataram momentos de pânico e correria no local
Play

Bahia lança campanha “Do lado da gente” e valoriza avanços sociais

Testemunhas relataram momentos de pânico e correria no local
Play

Operação contra vereadores na Bahia bloqueou R$ 17 milhões de facção

Testemunhas relataram momentos de pânico e correria no local
Play

Vereador é preso em operação contra tráfico e homicídios na Bahia

Testemunhas relataram momentos de pânico e correria no local
Play

Werner fala sobre megaoperação no Rio e reforça combate às facções

x