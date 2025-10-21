Caminhão-pipa desgovernado atinge 10 veículos e deixa feridos

Testemunhas relataram momentos de pânico e correria no local - Foto: Reprodução/TV Bahia

Um grave acidente foi registrado na tarde desta terça-feira, 21, no centro da cidade de Nazaré, no Recôncavo da Bahia. Um caminhão-pipa desgovernado colidiu com pelo menos dez veículos, incluindo uma viatura da Polícia Militar, deixando duas pessoas feridas.

De acordo com informações da Polícia Militar da Bahia, uma guarnição do 14º Batalhão (BPM) estava reforçando o policiamento na região central do município quando foi surpreendida pelo veículo descontrolado.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda não se sabe o que causou a perda de controle do caminhão, mas a força do impacto gerou uma sequência de colisões envolvendo carros estacionados e veículos que transitavam pela via. Testemunhas relataram momentos de pânico e correria no local.

Vítimas socorridas

As duas vítimas feridas foram socorridas por:

equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA)

pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde nem a identidade dos envolvidos.

A área foi isolada por agentes da Polícia Militar e do Departamento Municipal de Trânsito para garantir a segurança da população e a remoção dos veículos danificados.

As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes, que devem analisar imagens de câmeras de segurança e ouvir testemunhas.