Caminhoneiro morre após explosão de pneu do próprio veículo na Bahia
Explosão aconteceu durante checagem do caminhão em posto de combustíveis
Por Luan Julião
A explosão de um pneu de caminhão resultou na morte de um motorista de 45 anos na manhã deste domingo, 25, em Cruz das Almas, no Recôncavo baiano. O acidente ocorreu no estacionamento de um posto de combustíveis localizado às margens da BR-101.
Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Luís Antônio de Jesus Silva. Ele conduzia o veículo quando percebeu um barulho anormal e decidiu estacionar para verificar a situação.
Durante a inspeção, ao se aproximar da parte inferior do caminhão, o pneu acabou explodindo e atingiu o caminhoneiro, que morreu no local.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender à ocorrência. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.
