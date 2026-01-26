Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Caminhoneiro morre após explosão de pneu do próprio veículo na Bahia

Explosão aconteceu durante checagem do caminhão em posto de combustíveis

Luan Julião

Por Luan Julião

26/01/2026 - 13:58 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Vítima foi identificada como Luís Antônio de Jesus Silva
Vítima foi identificada como Luís Antônio de Jesus Silva -

A explosão de um pneu de caminhão resultou na morte de um motorista de 45 anos na manhã deste domingo, 25, em Cruz das Almas, no Recôncavo baiano. O acidente ocorreu no estacionamento de um posto de combustíveis localizado às margens da BR-101.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Luís Antônio de Jesus Silva. Ele conduzia o veículo quando percebeu um barulho anormal e decidiu estacionar para verificar a situação.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Pedreiro é espancado a pauladas após briga por gasolina na Bahia
Por que novo viaduto de Salvador leva nome do publicitário José Linhares?
Enseada lança primeiras barcaças e retoma indústria naval na Bahia

Durante a inspeção, ao se aproximar da parte inferior do caminhão, o pneu acabou explodindo e atingiu o caminhoneiro, que morreu no local.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender à ocorrência. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente de trânsito br-101 cruz das almas explosão de pneu investigação policial motorista fatal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vítima foi identificada como Luís Antônio de Jesus Silva
Play

Luciano Ribeiro revela missão na Alba: "Honrar legado de Alan Sanches"

Vítima foi identificada como Luís Antônio de Jesus Silva
Play

Jovem tetraplégico mexe os braços após tratamento revolucionário

Vítima foi identificada como Luís Antônio de Jesus Silva
Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

Vítima foi identificada como Luís Antônio de Jesus Silva
Play

Vídeo: grande incêndio atinge área próxima a estação de metrô em Salvador

x