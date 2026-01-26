Caminhoneiro morre após explosão de pneu do próprio veículo na Bahia

Siga o A TARDE no Google

Vítima foi identificada como Luís Antônio de Jesus Silva - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A explosão de um pneu de caminhão resultou na morte de um motorista de 45 anos na manhã deste domingo, 25, em Cruz das Almas, no Recôncavo baiano. O acidente ocorreu no estacionamento de um posto de combustíveis localizado às margens da BR-101.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Luís Antônio de Jesus Silva. Ele conduzia o veículo quando percebeu um barulho anormal e decidiu estacionar para verificar a situação.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante a inspeção, ao se aproximar da parte inferior do caminhão, o pneu acabou explodindo e atingiu o caminhoneiro, que morreu no local.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender à ocorrência. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.