Caminhoneiro morre eletrocutado durante carregamento de café na Bahia

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um caminhoneiro de 47 anos morreu eletrocutado na manhã desta terça-feira, 6, após o guindauto que ele operava encostar acidentalmente em um fio de alta tensão, em Itabela, no extremo sul da Bahia.

A vítima foi identificada como Gedeon Lúcio dos Santos. Segundo informações da TV Santa Cruz, ele manobrava o caminhão da empresa onde trabalhava durante o transporte de sacas de café para o secador da Fazenda Santa Fé, quando ocorreu o acidente.

O equipamento que Gedeon utilizava, conhecido como munck, é um tipo de guindaste acoplado ao caminhão, utilizado para içar cargas pesadas. Durante a operação, a estrutura tocou um cabo energizado, causando uma descarga elétrica que o atingiu de forma fatal.

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionadas para realizar a perícia no local. O corpo do caminhoneiro foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por necropsia.

Gedeon morava na cidade de Itamaraju, também no sul da Bahia. O sepultamento está marcado para esta quarta-feira, 7, no município. Familiares, amigos e colegas de profissão lamentaram a morte repentina do trabalhador.