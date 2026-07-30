Campanha de doação de sangue mobiliza cidade do interior da Bahia

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Uma campanha de doação de sangue da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) foi lançada nesta quarta-feira, 29, no município de Serrinha, a 175 km de Salvador. A ação irá acontecer também nesta quinta-feira, 30, das 8h às 17h, na Agência Transfusional do Hospital Municipal.

O objetivo é mobilizar a população para fortalecer o abastecimento de bolsas de sangue na rede hospitalar, já que os estoques de diversas unidades do estado sofreram uma redução expressiva.

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As bolsas sanguíneas são de extrema importância para cirurgias, atendimentos de urgência e emergência, tratamentos oncológicos e pacientes com doenças hematológicas, por exemplo. O baixo nível do estoque implica na qualidade e conclusão desses tratamentos.

Quem pode doar

Os pré-requisitos básicos para se tornar um doador são:



Pesar mais de 50 quilos;

Ter entre 16 e 69 anos.

Apresentar um documento oficial com foto

Estar alimentado;

Ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior

Estar em boas condições de saúde;



Para aqueles que são menores de 18 anos, é necessário se apresentar com o responsável legal e para quem tem mais de 60 anos, a exigência é que já tenha feito, pelo menos, uma doação antes desta idade.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a coordenadora da unidade da Hemoba de Feira de Santana, Izabete Sena, convida toda a população a participar.

"Convido toda a população para estar conosco, aqui, contribuindo com esse gesto solidário e fortalecendo a campanha. É importante lembra que uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas", diz a coordenadora.

