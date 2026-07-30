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Campanha de doação de sangue mobiliza cidade do interior da Bahia

Ação será realizada das 8h às 17h Agência Transfusional do Hospital Municipal

Alice Paulilo
Por
Hemoba de Serrinha realiza campanha de doação de sangue
Hemoba de Serrinha realiza campanha de doação de sangue - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

Uma campanha de doação de sangue da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) foi lançada nesta quarta-feira, 29, no município de Serrinha, a 175 km de Salvador. A ação irá acontecer também nesta quinta-feira, 30, das 8h às 17h, na Agência Transfusional do Hospital Municipal.

O objetivo é mobilizar a população para fortalecer o abastecimento de bolsas de sangue na rede hospitalar, já que os estoques de diversas unidades do estado sofreram uma redução expressiva.

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As bolsas sanguíneas são de extrema importância para cirurgias, atendimentos de urgência e emergência, tratamentos oncológicos e pacientes com doenças hematológicas, por exemplo. O baixo nível do estoque implica na qualidade e conclusão desses tratamentos.

Quem pode doar

Os pré-requisitos básicos para se tornar um doador são:

  • Pesar mais de 50 quilos;
  • Ter entre 16 e 69 anos.
  • Apresentar um documento oficial com foto
  • Estar alimentado;
  • Ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior
  • Estar em boas condições de saúde;

Para aqueles que são menores de 18 anos, é necessário se apresentar com o responsável legal e para quem tem mais de 60 anos, a exigência é que já tenha feito, pelo menos, uma doação antes desta idade.

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Em nota enviada ao portal A TARDE, a coordenadora da unidade da Hemoba de Feira de Santana, Izabete Sena, convida toda a população a participar.

"Convido toda a população para estar conosco, aqui, contribuindo com esse gesto solidário e fortalecendo a campanha. É importante lembra que uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas", diz a coordenadora.

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Tags

campanha Doação de Sangue Hemoba

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