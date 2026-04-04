Cantor baiano morre aos 52 anos na Paraíba vítima de infarto

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Tony Bahia dedicou 37 anos à música - Foto: Reprodução Redes Sociais

O cantor e compositor Tony Bahia, natural de Feira de Santana, cidade a cerca de 115 KM de Salvador, morreu na madrugada deste sábado, 4, na Paraíba, vítima de infarto. A confirmação foi feita pela irmã dele, Cláudia Monteiro.

Tony Bahia, cujo nome de batismo era Antônio Raimundo Lima Monteiro, dedicou 37 anos à música, representando Feira de Santana em apresentações nacionais e internacionais.

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Recentemente, ele participou de um festival com a canção “Máscaras Africanas”, do Olodum, ganhando destaque pela interpretação.

O corpo do artista será trasladado para Feira de Santana, com previsão de chegada entre a noite deste sábado e a manhã deste domingo, 5.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento, mas a família ressalta que o desejo do cantor era ser enterrado na cidade natal. As informações são do Acorda Cidade.