Cantor de arrocha é preso por agressão à esposa no interior da Bahia

Vítima relatou ter sido esganada e agredida com chutes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um caso de violência doméstica levou à prisão do cantor de arrocha Kaique Viana, conhecido como “O rei do breguinha”, no último sábado, 28, no município de Santo Antônio de Jesus, interior da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o artista de 22 anos agrediu fisicamente a companheira dentro da casa onde moram, no bairro Quintandinha.

A vítima relatou ter sido esganada e agredida com chutes após uma discussão. Vizinhos ouviram o tumulto e chamaram a polícia, que chegou ao local e encaminhou o suspeito à Delegacia Territorial.

A mulher foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde passou por avaliação médica. Conforme a Polícia Militar, foi solicitada uma medida protetiva em favor da vítima.

Após audiência de custódia realizada no domingo (29), Kaique Viana foi liberado. Com mais de 38 mil seguidores nas redes sociais, o cantor havia feito sua estreia no São João de Santo Antônio de Jesus poucos dias antes, em 22 de junho.