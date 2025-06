Capitães da Areia: quatro morrem em confronto durante operação na RMS

Durante as ações foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão - Foto: Divulgação | Ascom PC-BA

Em meio as incursões feitas pela Polícia Civil no âmbito da Operação Capitães da Areia, na manhã desta sexta-feira, 13, houve confronto e quatro pessoas morreram após troca de tiro com a Civil. A operação aconteceu na Aldeia Hippie e demais localidades do bairro de Arembepe, no município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Com as prisões e apreensões, foram desarticulados pontos utilizados como centros de comando de um grupo ligado a uma organização criminosa do Rio de Janeiro. Durante as ações foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão, uma granada apreendida, dois revólveres, uma espingarda, três pistolas com seletor de rajada, carregadores alongados e em caracol, drogas, embalagens e equipamentos utilizados no tráfico de entorpecentes, naquela região. Duas pessoas tiveram mandados de prisão cumpridos.

Resistência com refém

Um dos alvos do mandado de prisão preventiva recebeu a equipe policial a tiros, houve confronto e depois de ferido o criminoso tomou uma mulher como refém, dentro de um imóvel. Policiais da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) fizeram a negociação com o acusado, que em seguida libertou a refém e se entregou. Ambos foram atendidos por uma equipe do Samu, transferidos para atendimento em uma unidade de saúde e serão apresentados do DHPP.