BAHIA
Caravana de Natal anuncia datas de passagem pela Bahia; confira
Salvador será a responsável por encerrar a programação tradicional
Por Redação/Portal Massa!
A capital baiana, Salvador, será a responsável por encerrar a passagem da tradicional Caravana de Natal da Solar Coca-Cola pela Bahia em 2025. O espetáculo de luzes e música está marcado para o dia 12 de dezembro (quinta-feira), a partir das 18h.
A Caravana, que passará por cinco cidades baianas, é promovida pela Solar Coca-Cola e celebra a magia natalina com caminhões temáticos e personagens icônicos.
Rota da caravana em Salvador
O desfile dos caminhões iluminados começará às 18h e passará por importantes vias da cidade. Os principais pontos de referência que você pode conferir a passagem da Caravana em Salvador incluem:
- Salvador Shopping
- Assaí Atacadista (na Avenida Paralela)
- Shopping Bela Vista
Leia Também:
Outras cidades
A Caravana de Natal passará por cinco cidades baianas em 2025, começando no interior e encerrando na capital. As atividades em cada cidade terão início a partir das 18h.
A programação começa por Feira de Santana, no dia 2 de dezembro, e segue para o sudoeste, em Vitória da Conquista, no dia 5 de dezembro.
A Região Metropolitana de Salvador receberá a Caravana entre os dias 9 e 12 de dezembro: Lauro de Freitas é o palco no dia 9, Simões Filho recebe a Caravana no dia 11 e, por fim, Salvador no dia 12.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes