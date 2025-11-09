Caravana de Natal anuncia datas de passagem pela Bahia; confira

Caravana passará por cinco cidades baianas - Foto: Divulgação

A capital baiana, Salvador, será a responsável por encerrar a passagem da tradicional Caravana de Natal da Solar Coca-Cola pela Bahia em 2025. O espetáculo de luzes e música está marcado para o dia 12 de dezembro (quinta-feira), a partir das 18h.

A Caravana, que passará por cinco cidades baianas, é promovida pela Solar Coca-Cola e celebra a magia natalina com caminhões temáticos e personagens icônicos.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Rota da caravana em Salvador

O desfile dos caminhões iluminados começará às 18h e passará por importantes vias da cidade. Os principais pontos de referência que você pode conferir a passagem da Caravana em Salvador incluem:

Salvador Shopping

Assaí Atacadista (na Avenida Paralela)

Shopping Bela Vista

Outras cidades

A Caravana de Natal passará por cinco cidades baianas em 2025, começando no interior e encerrando na capital. As atividades em cada cidade terão início a partir das 18h.

A programação começa por Feira de Santana, no dia 2 de dezembro, e segue para o sudoeste, em Vitória da Conquista, no dia 5 de dezembro.

A Região Metropolitana de Salvador receberá a Caravana entre os dias 9 e 12 de dezembro: Lauro de Freitas é o palco no dia 9, Simões Filho recebe a Caravana no dia 11 e, por fim, Salvador no dia 12.