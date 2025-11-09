Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Caravana de Natal anuncia datas de passagem pela Bahia; confira

Salvador será a responsável por encerrar a programação tradicional

Redação/Portal Massa!

Por Redação/Portal Massa!

09/11/2025 - 15:00 h
Caravana passará por cinco cidades baianas
Caravana passará por cinco cidades baianas -

A capital baiana, Salvador, será a responsável por encerrar a passagem da tradicional Caravana de Natal da Solar Coca-Cola pela Bahia em 2025. O espetáculo de luzes e música está marcado para o dia 12 de dezembro (quinta-feira), a partir das 18h.

A Caravana, que passará por cinco cidades baianas, é promovida pela Solar Coca-Cola e celebra a magia natalina com caminhões temáticos e personagens icônicos.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Rota da caravana em Salvador

O desfile dos caminhões iluminados começará às 18h e passará por importantes vias da cidade. Os principais pontos de referência que você pode conferir a passagem da Caravana em Salvador incluem:

  • Salvador Shopping
  • Assaí Atacadista (na Avenida Paralela)
  • Shopping Bela Vista

Leia Também:

Ambulante aproveita primeiro dia de Enem para aumentar as vendas
Corrida Colorida do Martagão reúne mais de 4,7 mil pessoas em Salvador
Endividados podem limpar o nome: Correios realizam feirão em Salvador

Outras cidades

A Caravana de Natal passará por cinco cidades baianas em 2025, começando no interior e encerrando na capital. As atividades em cada cidade terão início a partir das 18h.

A programação começa por Feira de Santana, no dia 2 de dezembro, e segue para o sudoeste, em Vitória da Conquista, no dia 5 de dezembro.

A Região Metropolitana de Salvador receberá a Caravana entre os dias 9 e 12 de dezembro: Lauro de Freitas é o palco no dia 9, Simões Filho recebe a Caravana no dia 11 e, por fim, Salvador no dia 12.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Caravana de Natal desfile de luzes Eventos na Bahia natal 2025 Salvador Solar Coca-Cola

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Caravana passará por cinco cidades baianas
Play

Polícia mira grupo criminoso especializado em roubo de caminhões

Caravana passará por cinco cidades baianas
Play

Drogas com a imagem de entidade religiosa são apreendidas na Bahia

Caravana passará por cinco cidades baianas
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Caravana passará por cinco cidades baianas
Play

Golpe da Sorte: Salvador é alvo de operação que bloqueou R$ 74 milhões

x