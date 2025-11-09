Menu
HOSPITAL

Corrida Colorida do Martagão reúne mais de 4,7 mil pessoas em Salvador

Evento celebra 60 anos do hospital pediátrico e arrecada fundos para reforçar serviços de oncologia, cardiologia e transplantes

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

09/11/2025 - 12:32 h
Todo o valor arrecadado com as inscrições será revertido para reforçar os serviços do hospital
Neste domingo, 9, a orla de Salvador recebeu mais de 4,7 mil corredores para a VII Corrida Colorida do Martagão Gesteira, um dos principais hospitais exclusivamente pediátricos do Norte e Nordeste.

Todo o valor arrecadado com as inscrições será revertido para reforçar os serviços do hospital, considerado um patrimônio dos baianos.

O evento, que já faz parte do calendário esportivo da Bahia, contou com duas modalidades: competitiva e festiva. A corrida competitiva teve cinco quilômetros de percurso, com troféus e prêmios para os cinco primeiros colocados de cada categoria, masculino e feminino.

A festiva, com quatro quilômetros, foi aberta a todas as idades, com quatro estações de cores ao longo do percurso, e todos os participantes receberam uma medalha especial. Após a corrida, houve show da Banda Alakorô.

O ano de 2025 é especial para o Martagão, que completa 60 anos de serviços prestados às famílias baianas, celebrando com a comunidade que sempre apoiou o hospital.

Com 27 especialidades médicas, destaque para oncologia, neurologia e cardiologia, o Martagão é o único hospital do estado a realizar transplantes de medula óssea na faixa pediátrica pelo SUS.

Em dezembro de 2024, recebeu a certificação Nível 1 da Organização Nacional de Acreditação (ONA), reforçando sua qualidade assistencial e segurança do paciente.

Veja vídeo da linha de chegada!

