NOME LIMPO

Endividados podem limpar o nome: Correios realizam feirão em Salvador

As dívidas podem ser negociadas sem taxa

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

09/11/2025 - 11:08 h
As agências terão ações especiais por três dias
As agências terão ações especiais por três dias -

O Feirão Serasa Limpa Nome chegou à capital baiana. O evento acontece entre os dias 10 e 12 de novembro, em cinco agências dos Correios de Salvador, que contarão com atendimento de equipes especializadas da Serasa, a fim de auxiliar nas negociações e esclarecer dúvidas sobre finanças.

As negociações serão efetuadas sem qualquer cobrança de taxa até o final de novembro e os inadimplentes devem se dirigir aos locais, que estão espalhados por diversos bairros, com um documento oficial com foto. Todas as ofertas oferecidas nas agências possuem o mesmo desconto do site.

Vale lembrar que Salvador é uma das capitais brasileiras com o maior número de pessoas endividadas. Segundo dados apresentados pelo próprio Serasa, a cidade possui cerca de 1,2 milhão de moradores inadimplentes, com dívidas que somadas chegam a marca de R$ 3,9 milhões.

Confira a lista de agências do Feirão:

  • AC CENTRAL DE SALVADOR – BA: Praça da Inglaterra, 2 – Comércio - 8h às 17h
  • AC ITAPUÃ: Rua Genebaldo Figueiredo, 81 Itapuã - 9h às 17h
  • AC PARIPE: Rua da Estação, 104 - Edifício Dois Irmãos - Loja 02 - Paripe - 9h às 17h
  • AC CALÇADA: Avenida Jequitaia, 298/300 - Calçada - 8h às 17h
  • AC CAJAZEIRAS: Estrada do Coqueiro Grande, Shop Cajazeiras Lojas 109, 110, 111 Pavimento 1 - Fazenda Grande II - 9h às 19h

x