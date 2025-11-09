Endividados podem limpar o nome: Correios realizam feirão em Salvador

As agências terão ações especiais por três dias - Foto: Divulgação

O Feirão Serasa Limpa Nome chegou à capital baiana. O evento acontece entre os dias 10 e 12 de novembro, em cinco agências dos Correios de Salvador, que contarão com atendimento de equipes especializadas da Serasa, a fim de auxiliar nas negociações e esclarecer dúvidas sobre finanças.

As negociações serão efetuadas sem qualquer cobrança de taxa até o final de novembro e os inadimplentes devem se dirigir aos locais, que estão espalhados por diversos bairros, com um documento oficial com foto. Todas as ofertas oferecidas nas agências possuem o mesmo desconto do site.

Vale lembrar que Salvador é uma das capitais brasileiras com o maior número de pessoas endividadas. Segundo dados apresentados pelo próprio Serasa, a cidade possui cerca de 1,2 milhão de moradores inadimplentes, com dívidas que somadas chegam a marca de R$ 3,9 milhões.

Confira a lista de agências do Feirão: