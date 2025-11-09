Padre morto em desabamento de laje recebe homenagem de Arquidiocese

O padre tinha 45 anos de idade - Foto: Sara Gomes | Arquidiocese de São Salvador

Um dos mortos durante o desabamento de uma laje no bairro Mata Escura, na noite deste sábado, 8, o padre Carlos Augusto foi homenageado pela Arquidiocese de São Salvador da Bahia. O líder religioso, de 45 anos, estava visitando familiares quando o acidente aconteceu.

“O sacerdote estava na casa de familiares quando uma laje cedeu, ocasionando uma tragédia que resultou em feridos e vítimas fatais, entre elas o padre Carlos Augusto – ainda não temos a confirmação sobre o número de pessoas. Com o coração entristecido, unimo-nos em oração pelos familiares, amigos e por todos os atingidos por este trágico acontecimento, pedindo a Deus que conceda o consolo da fé e a esperança da vida eterna”, escreveram em nota.

“Recordamos, com gratidão, o testemunho de dedicação e amor à Igreja que o padre Carlos Augusto sempre demonstrou em seu ministério sacerdotal, especialmente no serviço aos pobres e na animação pastoral da caridade em nossa Arquidiocese. Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade à família do padre Carlos Augusto, às comunidades por onde ele exerceu seu ministério e a todos os fiéis que partilham deste luto”, completaram.

A Arquidiocese ainda afirmou que revelará informações sobre o sepultamento e enterro do padre. “Rezemos para que o Senhor da Vida o acolha em Sua misericórdia e para que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro interceda pelo descanso eterno das vítimas e por todos os que sofrem com estas perdas. Assim que possível, informaremos o local e o horário da Missa de Exéquias e do sepultamento”, concluiu o texto.

O acidente

Três pessoas morreram e oito ficaram feridas após uma laje desabar no bairro Mata Escura, na noite deste sábado, 8, na cidade de Salvador. Duas das vítimas faleceram no local do acidente e outra foi encaminhada para o hospital, mas não resistiu.

Após o desabamento, diversas pessoas ficaram presas nos escombros e equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Militar foram enviadas ao local para prestar socorro às vítimas.