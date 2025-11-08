Homem morre após cair de barranco de mais de 30 metros em Salvador

Carlos perdeu o equilíbrio - Foto: Foto: Ascom/PCBA

Um homem identificado como Carlos dos Santos, de 58 anos, morreu após cair de um barranco, no bairro do Calabetão, em Salvador, na noite de sexta-feira, 7.

Segundo informações iniciais, Carlos perdeu o equilíbrio, despencando de uma altura superior a 30 metros, em uma área chamada “Calabetão de Baixo”.

Equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas o óbito foi confirmado ainda no local.

A ocorrência foi registrada na 11ª Delegacia Territorial (DT) de Tancredo Neves, que expediu as guias para a remoção do corpo e realização da perícia.