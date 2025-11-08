Menu
SALVADOR
SALVADOR

Homem morre após cair de barranco de mais de 30 metros em Salvador

Vítima foi identificada como Carlos dos Santos, de 58 anos

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

08/11/2025 - 16:05 h
Um homem identificado como Carlos dos Santos, de 58 anos, morreu após cair de um barranco, no bairro do Calabetão, em Salvador, na noite de sexta-feira, 7.

Segundo informações iniciais, Carlos perdeu o equilíbrio, despencando de uma altura superior a 30 metros, em uma área chamada “Calabetão de Baixo”.

Equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas o óbito foi confirmado ainda no local.

A ocorrência foi registrada na 11ª Delegacia Territorial (DT) de Tancredo Neves, que expediu as guias para a remoção do corpo e realização da perícia.

x