FATALIDADE
Três pessoas morrem e oito ficam feridas após laje desabar em Salvador
Diversas vítimas ficaram presas nos escombros após queda da laje
Por Rodrigo Tardio
Três pessoas morreram e oito ficaram feridas após uma laje desabar no bairro Mata Escura, na noite deste sábado, 8, em Salvador. Duas pessoas morreram no local e outra a caminho do hospital.
Um dos mortos identificados foi o padre Augusto, da Paróquia de São Francisco em Alto de Coutos.
Após o desabamento, diversas pessoas ficaram presas nos escombros. Equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Polícia Militar estiveram no local.
Cinco ambulâncias do Samu e quatro viaturas do Corpo de Bombeiros participaram da ação, que também contou com o apoio da Polícia Militar.
A Defesa Civil (Codesal) também foi acionada, pois o imóvel apresenta risco de novos desabamentos.
De acordo com o diretor da Codesal, Sósthenes Macedo, uma equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) já foi acionada para liberar a área no domingo, 9. "As equipes já foram contactadas e estarão aqui para fazer a demolição das partes soltas, remanescentes e garantir a segurança da área".
O portal A TARDE solicitou nota a Polícia Civil para esclarecer a identificação das vítimas que foram mortas na situação, mas até o momento, não teve retorno.
*Matéria em atualização
