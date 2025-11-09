Menu
HOME > SALVADOR
SALVADOR

Codesal e Sedur vistoriam partes ameaçadas após desabamento com 3 mortes

Sinistro aconteceu no bairro de Mata Escura, na noite de sábado, 8

Brenda Lua Ferreira

Por Brenda Lua Ferreira

09/11/2025 - 8:58 h
Imagem ilustrativa da imagem Codesal e Sedur vistoriam partes ameaçadas após desabamento com 3 mortes
-

Equipes da Defesa Civil de Salvador (Codesal) e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) estão mobilizadas na manhã deste domingo, 9, no bairro de Mata Escura, realizando uma nova vistoria e iniciando o procedimento de retirada das partes instáveis do imóvel onde uma laje desabou na noite de sábado, 8. A tragédia resultou na morte de três pessoas e deixou outras oito feridas.

Duas vítimas vieram a óbito no local do desabamento e a terceira faleceu a caminho de uma unidade hospitalar. Entre os mortos, foi identificado o Padre Augusto, da Paróquia de São Francisco, localizada em Alto de Coutos.

Com a queda da estrutura, muitas pessoas ficaram presas nos escombros. A ação de resgate contou com a participação de quatro viaturas do Corpo de Bombeiros e cinco ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além do apoio de guarnições da Polícia Militar (PM).

Leia Também:

Tornado do Paraná pode ser o mais forte já registrado no Brasil
Padre morto em desabamento de laje recebe homenagem de Arquidiocese
Três pessoas morrem e oito ficam feridas após laje desabar em Salvador

A Defesa Civil (Codesal) também foi acionada com urgência, pois a estrutura do imóvel apresentou risco de novos desabamentos.

O diretor da Codesal, Sósthenes Macedo, confirmou que a Sedur foi contactada ainda na noite de sábado para agilizar a liberação e a intervenção na área neste domingo (9).

"As equipes já foram contactadas e estarão aqui para fazer a demolição das partes soltas, remanescentes e garantir a segurança da área", afirmou Sósthenes Macedo, destacando a necessidade de remover o que resta da estrutura comprometida.

