SALVADOR
Saiba quem eram as três vítimas do desabamento em Mata Escura
Tragédia aconteceu durante uma celebração religiosa no bairro, na noite de sábado, 8
O desabamento de uma marquise durante uma celebração religiosa na Rua da União, no bairro de Mata Escura, em Salvador, na noite de sábado, 8, deixou três pessoas mortas e outras oito feridas.
A Polícia Civil confirmou ao portal A TARDE as identidades das vítimas, que participavam do evento da comunidade quando a laje cedeu. A tragédia foi registrada na Delegacia Territorial de Tancredo Neves.
Saiba quem eram as três vítimas identificadas:
- Carlos Augusto da Cruz Silva, 45 anos: Ele era o padre da comunidade, mencionado anteriormente como Padre Augusto da Paróquia de São Francisco em Alto de Coutos.
- Darcy Anunciação, 70 anos: Conforme o registro policial, Darcy Anunciação chegou a ser socorrida pelas equipes de resgate, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.
- Ana Maria dos Santos, de 50 anos: Terceira vítima confirmada no desabamento.
Leia Também:
A Polícia Civil já deu início aos procedimentos de investigação para determinar as causas do desabamento. Guias para a remoção dos corpos das vítimas e para a perícia no imóvel foram expedidas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes