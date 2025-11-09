Menu
HOME > SALVADOR
SALVADOR

Saiba quem eram as três vítimas do desabamento em Mata Escura

Tragédia aconteceu durante uma celebração religiosa no bairro, na noite de sábado, 8

Brenda Lua Ferreira

Por Brenda Lua Ferreira

09/11/2025 - 9:21 h
Momento do desabamento
Momento do desabamento -

O desabamento de uma marquise durante uma celebração religiosa na Rua da União, no bairro de Mata Escura, em Salvador, na noite de sábado, 8, deixou três pessoas mortas e outras oito feridas.

A Polícia Civil confirmou ao portal A TARDE as identidades das vítimas, que participavam do evento da comunidade quando a laje cedeu. A tragédia foi registrada na Delegacia Territorial de Tancredo Neves.

Saiba quem eram as três vítimas identificadas:

  • Carlos Augusto da Cruz Silva, 45 anos: Ele era o padre da comunidade, mencionado anteriormente como Padre Augusto da Paróquia de São Francisco em Alto de Coutos.
  • Darcy Anunciação, 70 anos: Conforme o registro policial, Darcy Anunciação chegou a ser socorrida pelas equipes de resgate, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.
  • Ana Maria dos Santos, de 50 anos: Terceira vítima confirmada no desabamento.

A Polícia Civil já deu início aos procedimentos de investigação para determinar as causas do desabamento. Guias para a remoção dos corpos das vítimas e para a perícia no imóvel foram expedidas.

x