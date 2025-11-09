Saiba quem eram as três vítimas do desabamento em Mata Escura

Momento do desabamento - Foto: Reprodução | Mata Escura em Foco

O desabamento de uma marquise durante uma celebração religiosa na Rua da União, no bairro de Mata Escura, em Salvador, na noite de sábado, 8, deixou três pessoas mortas e outras oito feridas.

A Polícia Civil confirmou ao portal A TARDE as identidades das vítimas, que participavam do evento da comunidade quando a laje cedeu. A tragédia foi registrada na Delegacia Territorial de Tancredo Neves.

Saiba quem eram as três vítimas identificadas:

Carlos Augusto da Cruz Silva, 45 anos : Ele era o padre da comunidade, mencionado anteriormente como Padre Augusto da Paróquia de São Francisco em Alto de Coutos.

Darcy Anunciação, 70 anos : Conforme o registro policial, Darcy Anunciação chegou a ser socorrida pelas equipes de resgate, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Ana Maria dos Santos, de 50 anos : Terceira vítima confirmada no desabamento.

A Polícia Civil já deu início aos procedimentos de investigação para determinar as causas do desabamento. Guias para a remoção dos corpos das vítimas e para a perícia no imóvel foram expedidas.