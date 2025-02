Cardápio assinado por chef baiana é lançado em voo de companhia aérea

A chef baiana Nara Amaral e a chilena Lorna Muñoz - Foto: Felipe Archer | Estúdio Ondina

A companhia aérea LATAM apresentou um novo menu para voos internacionais com mais de 7h que decolam do Brasil, assinado pela chef baiana Nara Amaral, em colaboração com a chilena Lorna Muñoz. O novo cardápio dá sequênciaà nova fase do Sabor à Brasileira, programa da LATAM que empodera e dá visibilidade ao talento de chefs brasileiras.

Desde agosto de 2024, a iniciativa passou a contar com menus desenvolvidos sempre por uma chef brasileira em colaboração com outras sul-americanas, tendo o primeiro menu cocriado pelas chefs Débora Shornik (Brasil) e Andréa Suárez (Peru).

Escolhida pela LATAM para representar a região Nordeste do Brasil, Nara Amaral é natural de Ipiaú (BA) e a gastronomia está presente na sua vida desde os seus 12 anos. Seus pratos trazem um conceito regional e contemporâneo. Apaixonada pela culinária, e com esforço próprio, Nara se educou para tornar-se uma chef. Em 2013, abriu ao lado do Pelourinho, em Salvador (BA), o Boteco Di Janela, que logo se tornou o Di Janela Gastronomia Restô e Bar. Em 2022, Nara inovou novamente e inaugurou outro empreendimento, o Provisório Bar, no tradicional estilo carioca, com muita comida e chope gelado.

Já Lorna Muñoz é proprietária e chef do “Travesía”, um restaurante que há 9 anos se dedica a tornar visíveis as particularidades do arquipélago de Chiloé, um território biodiverso e único no sul do Chile, por meio de uma culinária intimista e com influência indígena.

Segundo Paulo Miranda, vice-presidente de Clientes do Grupo LATAM, o novo cardápio carrega um grande significado porque reúne elementos dos dois maiores países com operações da companhia e que, inclusive, deram origem à marca LATAM.

“Brasil e Chile são fundamentais para nossa consolidação como o maior grupo aéreo da América Latina. Estamos muito felizes em contar com o talento das chefs Nara e Lorna para representar a riqueza gastronômica dos dois países e contribuir com a nossa missão de elevar a experiência de cada passageiro", explica o executivo.

A série apresenta um novo prato signature periodicamente, sempre assinado por uma chef de uma região do Brasil. Todas as regiões do Brasil já foram representadas: Nordeste (Baião de Dois ao Mar, da chef Nara Amaral), Sudeste (Galinhada das Deusas, da chef Manuelle Ferraz e Vaca Atolada de Primeira, da chef Júlia Tricate), Norte (Amazônia Encantada, da chef Débora Shornik), Centro-Oeste (Pintado Pantaneiro, da chef Ariani Malouf) e Sul (Porco Catarina, da chef Janete Borges).

Peixes e frutos do mar são protagonistas do novo menu

ENTRADA: Quinoa, frutos do mar e palmito.

PRATO PRINCIPAL: “Festa de Maré” - Peixe do dia, moqueca de castanha de caju, farofa e arroz de coco.

SOBREMESA: “Sobremesa do Bruxo de Chiloé” - Mazamorra, purê caramelizado de maçã, com creme de baunilha e merengue.